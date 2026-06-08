Un estudio italiano revela presencia de genes resistentes a los antibióticos en los océanos

Olas rompen contra las rocas cerca de donde la gente se sienta en la orilla del mar Mediterráneo, en la ciudad portuaria de Alejandría

Resultados ​publicados el lunes por un proyecto de investigación liderado por Italia, que analizó muestras de agua ‌de mar de todo ‌el mundo, muestran que los genes relacionados con la resistencia a los antibióticos están presentes en múltiples cuencas oceánicas, incluidas aguas remotas.

El proyecto SeA Care encontró genes resistentes a los antibióticos en el Mediterráneo, el Atlántico, el Ártico y otras regiones, detectándose concentraciones más altas cerca de ​rutas marítimas muy ⁠transitadas y zonas costeras densamente pobladas.

Los resultados sugieren que ‌los océanos actúan como un reservorio global ⁠de la contaminación procedente de ⁠la tierra, transportando rastros genéticos del uso de antibióticos y de los vertidos urbanos lejos de su origen, dijeron los ⁠investigadores.

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Esto, a su vez, podría facilitar su propagación ​entre comunidades remotas, añadieron.

El estudio, presentado el ‌lunes en un foro sobre ‌el océano y la salud humana celebrado en Roma ⁠y organizado por el Instituto Nacional de Salud de Italia (ISS), también detectó microplásticos, PFAS ("sustancias químicas eternas") y rastros de material genético del SARS-CoV-2 incluso en aguas de ​mar abierto ‌y regiones remotas.

"Proteger la salud humana hoy en día significa inevitablemente cuidar los mares y los océanos", dijo el director general del ISS, Andrea Piccioli, quien añadió que los contaminantes liberados al ⁠medio ambiente se redistribuyen a través de los sistemas hídricos, alimentarios y climáticos.

SeA Care es una iniciativa liderada por Italia que vincula la salud ambiental y la salud humana. Reúne a instituciones como el ISS, la Armada italiana y centros de investigación internacionales para crear un sistema global de vigilancia ‌de los océanos.

El proyecto utiliza las rutas navales y las redes científicas existentes para recoger muestras durante misiones rutinarias, lo que reduce los costos y el impacto medioambiental.

En sus tres primeros años, se recogieron más de 4.000 muestras de agua ‌de mar en más de 140 puntos repartidos por los océanos Mediterráneo, Atlántico, Pacífico, Ártico e Índico.

Los científicos dicen que el ‌proyecto demuestra cómo ⁠los océanos pueden servir como sistema de alerta temprana de riesgos para la salud mundial, ​respaldando políticas destinadas a combatir la contaminación, el cambio climático y las amenazas emergentes para la salud humana.

Con información de Reuters