Un estudio italiano revela presencia de genes resistentes a los antibióticos en los océanos

Resultados publicados el lunes por un proyecto de investigación liderado por Italia, que analizó muestras de agua de mar de todo el mundo, muestran que los genes relacionados con la resistencia a los antibióticos están presentes en múltiples cuencas oceánicas, incluidas aguas remotas.
El proyecto SeA Care encontró genes resistentes a los antibióticos en el Mediterráneo, el Atlántico, el Ártico y otras regiones, detectándose concentraciones más altas cerca de rutas marítimas muy transitadas y zonas costeras densamente pobladas.
Los resultados sugieren que los océanos actúan como un reservorio global de la contaminación procedente de la tierra, transportando rastros genéticos del uso de antibióticos y de los vertidos urbanos lejos de su origen, dijeron los investigadores.
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Esto, a su vez, podría facilitar su propagación entre comunidades remotas, añadieron.
El estudio, presentado el lunes en un foro sobre el océano y la salud humana celebrado en Roma y organizado por el Instituto Nacional de Salud de Italia (ISS), también detectó microplásticos, PFAS ("sustancias químicas eternas") y rastros de material genético del SARS-CoV-2 incluso en aguas de mar abierto y regiones remotas.
"Proteger la salud humana hoy en día significa inevitablemente cuidar los mares y los océanos", dijo el director general del ISS, Andrea Piccioli, quien añadió que los contaminantes liberados al medio ambiente se redistribuyen a través de los sistemas hídricos, alimentarios y climáticos.
SeA Care es una iniciativa liderada por Italia que vincula la salud ambiental y la salud humana. Reúne a instituciones como el ISS, la Armada italiana y centros de investigación internacionales para crear un sistema global de vigilancia de los océanos.
El proyecto utiliza las rutas navales y las redes científicas existentes para recoger muestras durante misiones rutinarias, lo que reduce los costos y el impacto medioambiental.
En sus tres primeros años, se recogieron más de 4.000 muestras de agua de mar en más de 140 puntos repartidos por los océanos Mediterráneo, Atlántico, Pacífico, Ártico e Índico.
Los científicos dicen que el proyecto demuestra cómo los océanos pueden servir como sistema de alerta temprana de riesgos para la salud mundial, respaldando políticas destinadas a combatir la contaminación, el cambio climático y las amenazas emergentes para la salud humana.
Con información de Reuters