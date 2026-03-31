Qué pasa si Italia gana, empata o pierde hoy vs. Bosnia rumbo al Mundial 2026

Qué pasa si Italia gana, empata o pierde hoy contra Bosnia (foto: Selección de Italia oficial).

La Selección de Italia afrontará una parada brava en la visita a Bosnia y Herzegovina en el repechaje final, partido determinante para sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026. El combinado nacional, dirigido por Gennaro Gattuso, lo hará como visitante frente a un cuadro que no está entre las potencias, pero que lo puede complicar en su casa.

La cuestión es que se trata del último examen para la tetracampeona para entrar a la Copa del Mundo, que de desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. En Bérgamo, derrotó con claridad en la instancia anterior a Irlanda del Norte por 2-0 con los goles de Sandro Tonali y Moise Kean.

Qué pasa si Italia le gana a Bosnia y Herzegovina hoy martes 31 de marzo de 2026

Si la "Azzurra" de Gattuso obtiene la victoria fuera de casa, clasificará directamente al Mundial 2026. Allí integrará el Grupo B junto con el anfritrión Canadá, Qatar y Suiza.

Si empata

En el caso de igualar, como es a partido único y se define hoy el boleto a la Copa del Mundo sí o sí, habrá una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15 cada uno. Si persistiese la igualdad, decidirán al nuevo clasificado a través de la tanda de penales.

Si pierde

Si el conjunto italiano sucumbe en Bosnia, quedará afuera del Mundial 2026.

Cómo ver Bosnia y Herzegovina vs. Italia: hora, TV en vivo y streaming

El partido entre Italia y Bosnia por la final del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 15:45 horas (hora argentina) en el Stadion Bilino Polje de Zenica, Bosnia. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, además de DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Las posibles formaciones de Bosnia e Italia

Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Sead Kolašinac; Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović; Ermedin Demirović, Edin Džeko.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean, Mateo Retegui o Pio Esposito.

Mateo Retegui, la sangre argentina para Italia.

Bosnia y Herzegovina vs. Italia: ficha técnica