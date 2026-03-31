Ver Repechaje Italia vs Bosnia para el Mundial 2026 en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Italia buscará acabar con 12 años de ausencia mundialista cuando enfrente a Bosnia-Herzegovina este martes, en la final del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. Los Azzurri, cuatro veces campeones del mundo pero eliminados en los últimos dos repechajes por Suecia y Macedonia del Norte, no pueden fallar nuevamente ante un rival que también persigue su regreso a la Copa del Mundo tras la misma sequía de doce años.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Italia y Bosnia-Herzegovina, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Italia y Bosnia-Herzegovina?

El partido entre Italia y Bosnia-Herzegovina por la final del repechaje de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 se jugará este martes 31 de marzo de 2026, a partir de las 15:45 horas (hora argentina) en el Stadion Bilino Polje de Zenica. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

La Nazionale llega a este compromiso decisivo arrastrando el peso de 12 años sin participar en una Copa del Mundo. A pesar de haberse coronado campeona de la Eurocopa en 2021, Italia no logra clasificar a un Mundial desde 2014, cuando fue eliminada en la fase de grupos en Brasil. Esta será su tercera campaña eliminatoria consecutiva que termina en el repechaje, después de las dolorosas eliminaciones ante Suecia en 2017 y Macedonia del Norte en 2022.

En la fase de grupos de estas eliminatorias, los Azzurri ganaron todos sus partidos del Grupo I excepto dos encuentros ante Noruega, donde cayeron por 3-0 en ambas ocasiones, lo que evidenció vulnerabilidades defensivas que aún persisten. Sin embargo, el equipo dirigido por Gennaro Gattuso (campeón del mundo como jugador en 2006) ha mostrado solidez ofensiva con un promedio de más de dos goles por partido desde que el técnico asumió el cargo en septiembre pasado, reemplazando a Luciano Spalletti. En la semifinal del repechaje disputada el jueves pasado en Bérgamo, Italia superó 2-0 a Irlanda del Norte con goles en el segundo tiempo de Sandro Tonali y Moise Kean.

La presión sobre la selección italiana es inmensa. Un nuevo fracaso en el repechaje sería considerado catastrófico para una nación con cuatro títulos mundiales en su historia, y Gattuso debe liderar a sus dirigidos en territorio hostil para evitar escribir otro capítulo oscuro en la historia reciente de la Azzurra.

Por su parte, Bosnia-Herzegovina también busca regresar a la Copa del Mundo después de 12 años. Los Dragones participaron en su primer y único Mundial en 2014, y ahora tienen la oportunidad de clasificar a su segundo torneo importante desde la independencia del país. El equipo dirigido por Sergej Barbarez superó el jueves a Gales por penales en Cardiff, tras igualar el marcador gracias a un gol de su capitán y máximo goleador histórico, Edin Džeko, quien a sus 40 años acumula 73 goles con la camiseta nacional.

Bosnia llegó al repechaje de manera agónica. En noviembre pasado, los balcánicos empataron con Austria —líder del Grupo H— por un gol concedido en el último minuto, lo que les costó la clasificación automática. Sin embargo, ahora tienen una nueva oportunidad de hacer historia ante un rival de mayor jerarquía pero vulnerable emocionalmente. De clasificar, tanto Italia como Bosnia integrarían el Grupo B del Mundial 2026 junto a Canadá (anfitrión), Qatar y Suiza.

El historial entre ambas selecciones favorece ampliamente a Italia. En siete enfrentamientos previos, Bosnia solo ha conseguido una victoria: un sorpresivo 2-1 en un partido amistoso disputado en Sarajevo en 1996. Sin embargo, el clima invernal de Zenica y el ambiente hostil del Stadion Bilino Polje podrían jugar a favor de los locales, a pesar de que en el ranking FIFA se encuentran 58 posiciones por debajo de los Azzurri.

Formaciones probables de Bosnia-Herzegovina e Italia

El técnico de Italia, Gennaro Gattuso, mantendría la confianza en el once que enfrentó a Irlanda del Norte, aunque existe la posibilidad de que Mateo Retegui ceda su lugar en el ataque a Pio Esposito. El joven delantero del Inter de Milán, de apenas 20 años, ha anotado tres goles en sus últimos cinco partidos de eliminatorias y convirtió en los dos últimos encuentros de liga de su club, mostrando un momento de forma superior al del delantero del Al-Qadsiah saudí.

Gattuso recupera a Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini y Riccardo Calafiori, quienes superaron molestias menores para estar disponibles. Sin embargo, el capitán del Napoli Giovanni Di Lorenzo y la estrella del Liverpool Federico Chiesa están ausentes en esta convocatoria. Además, Gianluca Scamacca continúa con problemas en el aductor y es seria duda para el encuentro, lo que deja la delantera en manos de la competencia entre Retegui, Kean y Esposito por los dos puestos en ataque.

En el caso de Bosnia-Herzegovina, el entrenador Sergej Barbarez presentaría un once similar al que enfrentó a Gales, con pocas opciones de rotación debido a las limitaciones en su plantilla. El joven talento Kerim Alajbegović, de apenas 18 años, podría ganarse un lugar en el mediocampo si el técnico decide apostar por su frescura y despliegue físico.

La gran referencia del equipo balcánico será Edin Džeko, quien con 40 años continúa siendo el goleador y líder indiscutido de la selección. El experimentado delantero, que brilló en el pasado con Inter de Milán y Roma, acompañará en ataque a Ermedin Demirović del Stuttgart alemán. En la zaga, los defensores de la Serie A Tarik Muharemović (Sassuolo) y Sead Kolašinac (Atalanta) tendrán la difícil tarea de frenar a los atacantes italianos. La principal ausencia de Bosnia es Dennis Hadžikadunić del Sampdoria, mientras que el trío del Sturm Graz compuesto por Emir Karić, Arjan Malić y Jusuf Gazibegović no fueron convocados.

Probable formación de Bosnia-Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Sead Kolašinac; Amar Memić, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Kerim Alajbegović; Ermedin Demirović, Edin Džeko.

Probable formación de Italia: Gianluigi Donnarumma; Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori; Matteo Politano, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali, Federico Dimarco; Moise Kean, Mateo Retegui o Pio Esposito.

Bosnia-Herzegovina vs Italia: Ficha técnica