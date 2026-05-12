Ferrari está segundo en el campeonato de Constructores.

La nueva era de la Fórmula 1 dio lugar a que las escuderías diseñen un nuevo concepto en sus monoplazas, que ahora pasaron a ser motorizados por unidades de potencia que, aunque siguen siendo híbridas, ya no cuentan con el MGU-H. Actualmente, los motores son mitad combustión y mitad eléctricos, lo que los hace dependientes de la batería al contar con el modo turbo que los hace más potentes en cuanto a los caballos de fuerza.

Sin embargo, mientras que casi todas las escuderías siguieron el camino de buscar la potencia bruta, Ferrari apostó por otra estrategia en la creación de su SF-26. Un reciente informe de Motorsport dio a conocer que el equipo de Maranello sacrificó potencia al optar por una culata de acero en el motor, una aleación más pesada que el aluminio que se usa normalmente, pero también más resistente.

Y es que el motor turbo de seis cilindros 067/6 de Ferrari funciona a una temperatura mayor a los 100 grados, mientras que el Mercedes-AMG F1 M17 ronda entre los 70 y 80 grados en sus temperaturas más frías. Es en este punto donde entra la relación de a menor temperatura, mayor eficiencia, pero Ferrari decidió sacrificar la potencia en pos de una perfecta conexión entre el chasis y el motor, de manera que el coche está construido a medida de la unidad de potencia para una completa simbiosis.

El hecho de que el 067/6 permita reducir la masa radiante de los pontones se traduce en un sistema de refrigeración más ligero y, sobre todo, en una aerodinámica sorprendente que se ha convertido en la principal arma de la escudería italiana. Como resultado, el SF-26 tiene una mejor recuperación de energía, menor consumo y mayor estabilidad, además de que ciertos circuitos podrían darle una velocidad promedio superior a la vista hasta ahora.

La consecuencia de esta estrategia es la pérdida de entre diez y doce caballos de fuerza en relación con Mercedes, aunque con una mayor confiabilidad por los materiales utilizados. Esto también se combina con la elección de tener gases calientes a mayor temperatura en el escape central, algo que también brinda una ventaja aerodinámica gracias al sistema FTM, que le da una función activa al escape y optimiza el rendimiento del alerón trasero.

Leclerc ha mostrado un buen rendimiento en las primeras fechas.

¿Cuándo es la siguiente fecha de la F1 2026?

Tras la cita en Miami, la Fórmula 1 tendrá una pausa de tres semanas hasta el Gran Premio de Canadá, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. Al igual que este fin de semana, la quinta fecha del campeonato se disputará bajo el formato de carrera sprint, por lo que habrá una sola sesión de prácticas libres y dos oportunidades de sumar puntos.