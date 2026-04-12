El Estadio Julio Humberto Grondona fue inaugurado oficialmente el 7 de agosto de 1964. Construido sobre terrenos que anteriormente pertenecían a los talleres ferroviarios, el recinto de Arsenal de Sarandí comenzó con una infraestructura modesta que acompañó los primeros años del club en las categorías de ascenso. Ahora, la Inteligencia artificial detalló cómo sería si fuera techado.

A´ntes, la IA Gemini señaló que originalmente, las tribunas del estadio de Arsenal eran mayoritariamente de madera, una característica que se mantuvo durante varias décadas en el fútbol argentino. La transformación integral del recinto se aceleró con el ascenso a la Primera División en 2002 y la posterior participación en certámenes continentales.

Según los registros históricos de la institución, el proceso de modernización incluyó:

Reemplazo de gradas: La eliminación total de los antiguos tablones de madera por estructuras de hormigón armado, cumpliendo con las normativas de seguridad de la AFA.

La eliminación total de los antiguos tablones de madera por estructuras de hormigón armado, cumpliendo con las normativas de seguridad de la AFA. Sistema lumínico: La instalación de torres de iluminación de alta potencia para permitir la televisación de partidos nocturnos, un requisito clave tras la obtención de la Copa Sudamericana 2007.

La instalación de torres de iluminación de alta potencia para permitir la televisación de partidos nocturnos, un requisito clave tras la obtención de la Copa Sudamericana 2007. Infraestructura técnica: La construcción de nuevas cabinas de prensa, palcos preferenciales y la modernización de los vestuarios local, visitante y de árbitros.

Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad aproximada para 16.300 espectadores. El campo de juego, reconocido por sus dimensiones y mantenimiento, posee un sistema de drenaje optimizado para la alta competencia. La casa del "Arse" se mantiene como un baluarte del fútbol del sur, combinando su mística barrial con las exigencias del profesionalismo moderno.

Así sería el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal techado, según la IA Gemini

Llevar a cabo una obra de esta magnitud en el Estadio Julio Humberto Grondona transformaría por completo la identidad de Arsenal, dándole un aspecto de estadio europeo moderno ("Arena") sin perder su ubicación estratégica en Sarandí.

Así sería el estadio de Arsenal techado, según la IA Gemini.

La obra se basa en una estructura perimetral de cerchas metálicas de alta resistencia que no requieren apoyos dentro de las tribunas para no obstruir la visión.

Estructura: Se instalaría un "anillo de compresión" exterior que sostiene la cubierta. El diseño mostrado utiliza paneles translúcidos en los sectores internos para permitir el paso de luz natural al césped híbrido, evitando que el campo se deteriore.

Se instalaría un "anillo de compresión" exterior que sostiene la cubierta. El diseño mostrado utiliza paneles translúcidos en los sectores internos para permitir el paso de luz natural al césped híbrido, evitando que el campo se deteriore. Fachada: Se cerraría el perímetro exterior con una "piel" de metal desplegado o microperforado (como se ve en la parte inferior de la imagen) para unificar la estética y proteger los pasillos de circulación de la lluvia.

Se cerraría el perímetro exterior con una "piel" de metal desplegado o microperforado (como se ve en la parte inferior de la imagen) para unificar la estética y proteger los pasillos de circulación de la lluvia. Drenaje: Sistema de canalización pluvial de alta capacidad para evitar inundaciones en las calles aledañas durante tormentas fuertes.

Duración estimada

Una obra de este tipo, considerando que el club debe seguir compitiendo, se estima en:

18 a 24 meses. Se realizaría por etapas (tribuna por tribuna). La fase más compleja es el izaje de las vigas mayores, que requeriría el uso de grúas de gran tonelaje situadas en el campo de juego durante el receso de verano o invierno.

Así sería el estadio de Arsenal techado, según la IA Gemini.

Presupuesto estimado

Teniendo en cuenta los costos de construcción en Argentina y proyectos similares a menor escala:

Rango: Entre 15 y 25 millones de dólares.

Entre Variables: El costo final depende de si se importa el material de la cubierta (teflón/ETFE) o se utiliza chapa galvanizada/policarbonato nacional, y de los refuerzos estructurales necesarios en el suelo de Sarandí (que es terreno blando por la cercanía al río).

Impacto en la capacidad

Este es el punto más sensible, ya que al "cortar" las tribunas para que encajen perfectamente bajo el techo (como solicitaste):