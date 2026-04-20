Así sería el estadio de Central Córdoba techado, según la Inteligencia Artificial

El estadio Alfredo Terrera de Central Córdoba de Santiago del Estero combina la mística de su historia ferroviaria con las exigencias de un estadio de élite en el norte argentino.

El estadio de Central Córdoba representa el epicentro de la pasión ferroviaria y se encuentra ubicado en el barrio Oeste de la capital santiagueña. Con el retorno a la máxima categoría, el club ejecutó obras clave en iluminación y estructuras para cumplir con los estándares nacionales. Ahora, la Inteligencia artificial reveló cómo quedaría el recinto deportivo si fuera techado.

Antes, la IA Gemini repasó que el club inauguró oficialmente el Estadio Alfredo Terrera el 21 de octubre de 1946. El recinto surgió como respuesta al crecimiento deportivo de la institución y la necesidad de contar con un campo de juego propio que albergara a su masa societaria. La estructura se asienta en la intersección de las calles Granadero Saavedra y San Martín, en el corazón de Santiago del Estero.

A lo largo de su historia, el estadio atravesó diversas etapas de remodelación para adaptarse al profesionalismo. La dirigencia ejecutó un plan de mejoras integral tras el ascenso a la máxima categoría en 2019. Estas obras incluyeron la refuncionalización de las plateas y la zona de prensa para cumplir con las normativas de la Liga Profesional. Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad aproximada de 16.000 espectadores.

La modernización técnica también alcanzó al sistema lumínico. Central Córdoba instaló torres de iluminación LED de alta potencia, garantizando las condiciones necesarias para las transmisiones televisivas en horario nocturno. Además, las tareas de infraestructura contemplaron la renovación de los vestuarios, la sala de conferencias y los accesos principales. El Alfredo Terrera combina hoy la mística de su historia ferroviaria con las exigencias de un estadio de élite en el norte argentino.

Así sería el estadio de Central Córdoba techado, según la IA Gemini

Una remodelación de esta magnitud transformaría el Estadio Alfredo Terrera en uno de los recintos más modernos del interior del país. Acá repasamos un desglose técnico y logístico de lo que implicaría esta obra, según la IA de Google.

1. Descripción de la obra

El proyecto consiste en una cubierta perimetral integral que unifica las cuatro tribunas.

Estructura: Se utilizaría una estructura metálica de alma llena o reticulado espacial de acero galvanizado para soportar las luces (distancias) sin columnas que obstruyan la visión.

Se utilizaría una estructura metálica de alma llena o reticulado espacial de acero galvanizado para soportar las luces (distancias) sin columnas que obstruyan la visión. Materiales: Paneles de policarbonato alveolar en el borde interno (para permitir el paso de luz natural al césped) y chapa trapezoidal pre-pintada o paneles tipo sándwich en el exterior para aislamiento acústico y térmico.

Paneles de en el borde interno (para permitir el paso de luz natural al césped) y o paneles tipo sándwich en el exterior para aislamiento acústico y térmico. Iluminación: Se eliminan las torres tradicionales para integrar un sistema de luces LED de alta potencia en el anillo interno del techo (tecnología tipo Arena Europea), mejorando la visibilidad para transmisiones 4K.

Se eliminan las torres tradicionales para integrar un sistema de en el anillo interno del techo (tecnología tipo Arena Europea), mejorando la visibilidad para transmisiones 4K. Drenaje: Un sistema pluvial interno que recolecta el agua de lluvia para su reutilización en el riego del campo de juego.

Así sería el estadio de Central Córdoba techado, según la Inteligencia Artificial Gemini.

2. Impacto en la capacidad

Contrario a lo que se cree, techar un estadio no suele reducir la capacidad si se diseña correctamente; de hecho, en este caso podría aumentarla:

Unificación de esquinas: Al construir la estructura del techo, se facilita el "cierre" de los codos (las esquinas que hoy están vacías), lo que podría sumar entre 2.000 y 3.000 nuevos lugares .

Al construir la estructura del techo, se facilita el "cierre" de los codos (las esquinas que hoy están vacías), lo que podría sumar entre . Optimización de espacios: Bajo el nuevo techo se pueden instalar palcos modernos y zonas de prensa más compactas, liberando escalones de tribuna para el público general.

Bajo el nuevo techo se pueden instalar palcos modernos y zonas de prensa más compactas, liberando escalones de tribuna para el público general. Capacidad estimada: El estadio podría pasar de sus actuales 16.000 espectadores a unos 18.500 - 19.000 sentados.

Así sería el estadio de Central Córdoba techado, según la Inteligencia Artificial Gemini.

3. Presupuesto estimado

Este es el punto más complejo debido a la escala. Una obra de techado integral para un estadio de este tamaño se estima entre USD 8.000.000 y USD 12.000.000.

El costo varía según si se refuerzan las estructuras existentes o si se deben construir pilotes externos totalmente nuevos para sostener el peso del techo.

4. Duración de la obra

La construcción se realizaría en etapas para no afectar la localía del equipo:

Fase 1 (Cimentación y bases): 3 a 4 meses.

3 a 4 meses. Fase 2 (Montaje de estructura metálica): 6 meses (se puede hacer entre temporadas o durante el torneo).

6 meses (se puede hacer entre temporadas o durante el torneo). Fase 3 (Cobertura e iluminación): 3 meses.

3 meses. Total estimado: Entre 12 y 15 meses de trabajo continuo.

5. Impacto social y deportivo

El "Ferroviario" contaría con una caldera acústica impresionante. El techo no solo protege a los hinchas del clima santiagueño, sino que multiplica el sonido ambiente, intimidando al rival y profesionalizando la imagen del club a nivel internacional.