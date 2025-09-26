Debuta ante Racing: el sorpresivo once que Quintero prepara en Independiente

Quinteros prepara un Independiente sorpresa ante Racing

No cualquiera se anima a agarrar a un equipo que está último y que debe enfrentar a su clásico rival que se encuentra en la semifinal de la Copa Libertadores. Lo de Gustavo Quinteros en Independiente es para mirar con bastante atención porque su primer desafío será superar a Racing en el Cilindro y en la previa se desprende el armado de un once titular que puede sorprender.

Lo primero a mencionar es que el entrenador buscaría diferenciarse de Julio Vaccari al plantear un esquema táctico muy distinto. El "Rojo" dejará atrás los tres volantes y los tres delanteros para ordenarse con un 4-2-3-1. La presencia de un solo atacante es algo que puede llegar a generar cierta sorpresa entre los hinchas. Todo pareciera indicar que Gabriel Ávalos sería el elegido para manejar las situaciones de peligro, pero su titularidad no está confirmada por una molestia en la cara posterior del muslo derecho.

Por otro lado, se desprende que Gustavo Quinteros tiene una línea de jerarquía que presenta a Ignacio Pussetto como posible referencia dentro del ataque y en un tercer lugar se puede apreciar a Matías Abaldo, que no es un centro delantero pero cumple funciones parecidas a las de Braian Romero en Vélez. Un jugador que le gustaba bastante al entrenador y que lo supo explotar de gran manera en la Liga Profesional 2024.

Un segundo elemento a destacar es que el cuerpo técnico considera que la mitad de la cancha debería tener un doble cinco que se componga de dos jugadores que no están atravesando un gran momento. Los rumores previos al partido señalan que esta dupla podría estar compuesta por Iván Marcone y Felipe Loyola. "Jugar el clásico puede ser para el jugador una oportunidad enorme para empezar a revertir una situación adversa desde lo metal", expresó el DT y esto permite entender que muchos comenzaron desde cero en el "Rojo".

La probable formación

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes/Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Diego Tarzia; Gabriel Avalos/Lucas Abaldo

¿Por qué Independiente tuvo que habilitar a Quinteros?

Uno de los rumores que comenzó a correr en las redes sociales fue que Gustavo Quinteros iba a tener que dirigir a Independiente en uno de los palcos que Racing dispone en el Cilindro. Esto era producto de que el club no se encontraba habilitado por AFA para registrar el contrato que se firmó en el inicio de la semana.

Hay que recordar que el organismo encargado de regular al fútbol argentino no permite que un club tenga a dos entrenadores registrados. Algo que se une al rumor de que Julio Vaccari no había puesto la firma para desligarse del "Rojo" por una supuesta deuda en lo salarial. “Ante los rumores instalados comunicamos que el flamante entrenador Gustavo Quinteros va a estar en el banco de suplentes frente a Racing”, expresaron desde Avellaneda.

¿Cómo le fue a los entrenadores que debutaron ante Racing?

En la enorme historia de Independiente, se puede apreciar que cuatro entrenadores tuvieron la posibilidad de realizar su presentación en un clásico ante Racing. El único que logró quedarse con la victoria fue Antonio Mohamed en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura del 2010. Mientras que Vicente De la Mata y Mario Imbellone perdieron y los que debutaron con un empate fueron Adolfo Pedernera y Ricardo Zielinski.