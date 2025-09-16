Independiente cerró a Gustavo Quinteros: cuándo debuta

Gustavo Quinteros se convirtió en el nuevo director técnico de Independiente hasta fines del 2026, después de la salida de Julio Vaccari. Tras la derrota por 1-0 ante Banfield en condición de local, sumado a la descalificación del "Rojo" de la Copa Sudamericana y el flojo presente que lo tiene último en la tabla del Torneo Clausura, el elenco de Avellaneda se quedó sin DT y ahora se confirmó un nuevo arribo. A su vez, trascendió cuándo podría debutar y contra quién.

Todo indica que el flamante entrenador hará su presentación el próximo domingo 21 de septiembre a las 14.30 horas, cuando sus dirigidos reciban a San Lorenzo de Almagro en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Para colmo, una semana después visitará a Racing en el clásico con el objetivo no sólo de ganar, sino también de alejarse del fondo. Es que la actualidad lo mantiene lejos del campeonato, pero también de la clasificación a las Copas del año próximo.

La última experiencia de Gustavo Quinteros como DT en el fútbol argentino

A fines del año 2024 y luego de ser campeón con Vélez Sarsfield, el entrenador dejó sorpresivamente su cargo tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia. Para colmo, no estuvo en la final que el "Fortín" perdió con Central Córdoba de Santiago del Estero en la Copa Argentina y días después selló su llegada a Gremio de Porto Alegre en Brasil. Sin embargo, fueron pocos los partidos que comandó al elenco "Tricolor" y en abril dejó el cargo por los malos resultados obtenidos.

Cabe destacar que estuvo en el radar de Juan Román Riquelme para ser técnico de Boca Juniors y también sonó para llegar a San Lorenzo, lo cual finalmente no sucedió. Ahora, meses después de ese rumor con el "Xeneize", Quinteros dirigirá al tercer club argentino de su carrera en el que no tendrá una tarea fácil. Independiente tiene sólo 3 puntos en la Zona B y está último por detrás de Talleres de Córdoba que suma 6. A su vez, en la tabla general está en el puesto 14 y necesita resurgir si quiere clasificar a un torneo internacional de 2026.

Gustavo Quinteros campeón con Vélez Sarsfield en 2024

Los números de Gustavo Quinteros como DT en su carrera