Pékerman dirigió 27 partidos a la Selección Argentina.

La Selección Argentina siempre ha sido una candidata a ganar la Copa del Mundo, en parte por su historia y también por la cantidad de buenos jugadores que salen de las inferiores de nuestros clubes, pero el Mundial de Alemania 2006 verdaderamente parecía destinado a la “Albiceleste”. Bajo el mando de José Néstor Pekerman, el equipo llegó a la cita mundialista tras quedar primero con Brasil en las Eliminatorias y había sido subcampeón de la última Copa Confederaciones y la actuación en Alemania no fue menor.

El conjunto nacional debutó con un 2-1 sobre Costa de Marfil y goleó 6-0 a Serbia y Montenegro antes de cerrar el grupo con un empate sin goles con Países Bajos, lo que le permitió quedar primero en el Grupo C con tan solo un gol en contra. En octavos de final, los dirigidos por Pékerman vencieron a México por 2-1 en el alargue con aquel inolvidable gol de Maxi Rodríguez, a lo que le siguió el duelo con los locales en Berlín.

En un partido parejo, Roberto Ayala abrió el marcador al inicio del segundo tiempo con un cabezazo y la balanza se ponía del lado de los argentinos, pero todo comenzó a cambiar con los cambios del entrenador. Roberto Abbondanzieri se fue lesionado y le dejó el arco a Leo Franco y también salieron Juan Román Riquelme y Hernán Crespo, quienes fueron sustituidos por Esteban Cambiasso y Julio Cruz, respectivamente.

Para muchos, aquellas modificaciones hicieron que Alemania gane terreno en cancha para encontrar el empate de la mano de Miroslav Klose a diez minutos del final, lo que llevó el encuentro primero a la prórroga y luego a los penales. Desde los doce pasos, el destino les sonrió a los locales, que vencieron 4-2 gracias a las atajadas de Jens Lehmann a los remates de Ayala y Cambiasso, aunque el principal señalado fue Pékerman.

A casi veinte años de aquella derrota, el entrenador habló con TyC Sports y defendió sus cambios, puesto que Riquelme estaba cansado y quería ir a asegurar la victoria con otro gol. “La idea era ganarlo, no aguantar la pelota. Quería hacer el segundo gol y Román se me cansó. Cuántas veces lo voy a decir”, afirmó tras revelar que no hubo reclamos en el vestuario porque habían hecho un buen Mundial a pesar de la bronca del momento.

Las semillas de Pekerman en la Selección

Tras la derrota con Alemania en los cuartos de final, José Néstor Pékerman se despidió de la Selección Argentina, pero su legado continuó con algunos jugadores que lograron consagrarse en Qatar 2022. Y es que Lionel Scaloni, que apenas jugó el partido contra México en Alemania 2006, estuvo bajo el ala del DT al igual que Ayala, Walter Samuel o Pablo Aimar, sin mencionar que fue el que llevó a Lionel Messi al conjunto nacional.