Maxi Rodríguez anunció su retiro del fútbol: el adiós a un símbolo de la Selección Argentina

El mediocampista de 40 años le dijo adiós al fútbol y anunció que no continuará con su carrera deportiva en 2022.

Un gladiador de la Selección Argentina le dice adiós al fútbol. El mediocampista de Newell's, Maxi Rodríguez anunció su retiro de la actividad profesional y, a los 40 años, le dirá adiós a la pelota después de una larga carrera.

Maximiliano Rodríguez, a través de las redes sociales, anunció que no jugará más al fútbol profesional a partir del año que viene y, seguramente, jugará su último partido en el estadio "Coloso" Marcelo Bielsa frente a su gente. En una entrevista con Télam, el mes pasado, el propio Rodríguez aseguró que, más allá de las lesiones, “nunca se me cruzó por la cabeza retirarme ahora. El fin de mi carrera lo pondré yo. No me voy a despedir de las canchas sin mi gente. Nunca dudé y jamás haría algo contra Newell's. Estoy acá para sumar como siempre y así lo haré”.

En el comunicado que subió a sus redes sociales, el mediocampista de Newell's y de la Selección Argentina -que ya tiene 40 años- aseguró que se retira del fútbol porque "se vació por completo" y ya no puede "dar más nada por la pelota". El mediocampista, además de tener una larga trayectoria dentro del fútbol argentino, también pasó por varios otros clubes.

A lo largo de su vida, Maxi Rodríguez jugó en Newell's, Espanyol de Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool de Inglaterra -donde hizo una gran carrera-, Newell's, Peñarol para, finalmente, retornar al club leproso donde finalmente se retiró. Con respecto a los títulos conseguidos, ganó una Copa de Inglaterra con "Los reds" y un torneo con el conjunto rosarino en 2013. Además también festejó tres títulos uruguayos con la camiseta del "Manya".

En su trayectoria, Rodríguez también tuvo un gran paso con la Selección Argentina y fue parte del plantel en tres Copas del Mundo. El primero de ellos fue en 2006 -cuando metió un recordado gol ante México-, 2010 y, por supuesto, en 2014 cuando fue el encargado de patear el penal que le dio la clasificación al equipo de Alejandro Sabella a la final del Mundial.

Por otro lado, también se quedó con el título en 2001 con la Selección Sub-20 que, en ese entonces, dirigía José Néstor Pekermán y que levantó el trofeo en Argentina. Al final, participó en 54 partidos y metió 15 goles con la camiseta albiceleste.