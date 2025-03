Por qué Lionel Messi no jugará con la Selección Argentina por Eliminatorias Sudamericanas Lionel Messi no jugará con la Selección Argentina en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay y Brasil. Por qué Lionel Scaloni no incluyó al astro del Inter Miami entre los convocados.

17 de marzo, 2025 | 17.12 El astro del Inter Miami no entró en la lista de convocados para la doble fecha ante Uruguay y Brasil: los motivos detrás de su ausencia. La lista definitiva de convocados para la Selección Argentina en la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas no contará con Lionel Messi. El astro argentino del Inter Miami no fue incluido por Lionel Scaloni entre los 26 futbolistas que enfrentarán el próximo viernes 21 de marzo a Uruguay en el Estadio Centenario y que recibirán en el Monumental a Brasil el martes 25. El motivo de su ausencia es una pequeña lesión en su aductor izquierdo tras el duelo ante Atlanta United de este domingo por la cuarta fecha de la temporada regular de la MLS. El capitán de la 'Albiceleste' se realizó una resonancia tras el triunfo de su equipo por 2 a 1 (en el que convirtió el primer gol) con la que pudo determinar la gravedad de su dolencia. En las últimas semanas, el entrenador Javier Mascherano decidió alternarlo en el equipo titular de 'Las Garzas' por prevención: en la serie de octavos de final de Concachampions ante Cavalier de Jamaica, disputó apenas 30 minutos del encuentro de vuelta. No será el primer partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 que Messi se perderá: en septiembre de 2023, fue reemplazado sobre el final en el debut ante Ecuador (había anotado un golazo de tiro libre) y no estuvo presente en la segunda presentación ante Bolivia. Tampoco estuvo en la doble fecha ante Chile y Colombia, también en septiembre pero de 2024, ya que todavía se estaba recuperando de la lesión de tobillo sufrida en la final de la Copa América 2024. MÁS INFO Selección Argentina Cuando la Selección hablaba de política Por Ezequiel Fernández Moores A pesar de sus ausencias, el número '10' es uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina en esta competición. Anotó seis goles (es el máximo anotador del torneo) y repartió tres asistencias para el combinado de Scaloni que marcha líder con 25 puntos, y que buscará encaminar su clasificación al próximo Mundial en los próximos partidos ante Uruguay y Brasil. Sin Messi, la lista definitiva de Scaloni en la Selección Argentina vs. Uruguay y Brasil por Eliminatorias Arqueros: Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (PSV Eindhoven). Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Cristian Romero (Tottenham).

Germán Pezzella (River Plate).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Juan Foyth (Villarreal).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Facundo Medina (Lens).

Nicolás Tagliafico (Lyon). Mediocampistas: Leandro Paredes (Roma).

Enzo Fernández (Chelsea).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Máximo Perrone (Como).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Benjamín Domínguez (Bologna).

Nicolás Paz (Como).

Thiago Almada (Lyon). Delanteros: Nicolás González (Juventus).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Lautaro Martínez (Inter de Milán).

Ángel Correa (Atlético de Madrid).

Santiago Castro (Bologna). Sin Messi, la lista final de la Selección Argentina vs. Uruguay y Brasil. ¿Cuándo juega la Selección Argentina en 2025? Tras doce fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 25 puntos, cinco más que Uruguay, rival que enfrentará el viernes 21 de marzo a las 20.30 horas en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde a las 21 en el Estadio Monumental de River Plate. En caso de ganar ambos encuentros, el equipo nacional podría quedar al borde de la clasificación al Mundial 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador. TWITTER

