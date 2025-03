El insólito llanto de James Rodríguez por la final de la Copa América: "El árbitro"

El llanto de James Rodríguez por la derrota de Colombia vs. Argentina en la final de la Copa América 2024.

James Rodríguez se quejó por la final de la Copa América 2024 entre la Selección Argentina y Colombia, casi un año después. El crack, que actualmente juega en León de México, disparó munición gruesa por el árbitro de aquel encuentro en el Estadio Hard Rock de Miami, Estados Unidos. De hecho, sostuvo que el brasileño Rodolpho Toski favoreció al equipo dirigido por Lionel Scaloni en aquel entonces.

Durante la entrevista con el periodista deportivo español Edu Aguirre en Los Amigos de Edu, para El Chiringuito, el enganche cafetero de 33 años protestó por el trabajo del juez por su supuesto favoritismo por la "Albiceleste". Aunque valoró el rendimiento del rival, hizo hincapié en que el conjunto de Néstor Lorenzo no pudo llegar al objetivo por culpa de la terna.

James Rodríguez culpó al árbitro por la derrota de Colombia vs. Argentina en la final de la Copa América

El talentoso volante ex Real Madrid y Bayern Munich, que brilla en el Seleccionado de su país, opinó: "Hicimos una excelente Copa América. En lo personal fue espectacular, obviamente queríamos el título, la puntada final que era la Copa América, pero por cosas externas creo que no hemos podido quedar campeones". Incluso, fue más allá explícitamente: “El árbitro yo creo que influyó mucho, favoreció a Argentina...".

Argentina, bicampeona de América en el 2024.

"No nos ha pitado penaltis, uno o dos, para mí uno claro... Eso no son excusas para uno, estar hablando de que ganaron por una cosa o por otra", amplió James Rodríguez a pura queja. "No digo que no sean una Selección que no merecían ganar, porque ganaron todo, pero es verdad que las cosas influyeron y nos tiraron para atrás. Fue lo que pasó y fue lo que es", añadió quien fue campeón con Banfield en 2009. Y sentenció, con relación al tanto de Lautaro Martínez que definió el campeonato en la prórroga: "Hemos hecho mucho, hemos hecho una gran final, nos hicieron el gol faltando tres minutos para ir a los penaltis".

El camino de la Selección Argentina al título en la Copa América 2024

Argentina 2-0 Canadá - Grupo A. Argentina 1-0 Chile - Grupo A. Argentina 2-0 Perú - Grupo A. Argentina 1-1 Ecuador (4-2) - Cuartos de final. Argentina 2-0 Canadá - Semifinal. Argentina 1-0 Colombia - Final.

Los números de James Rodríguez en la Selección de Colombia