Golpe duro para Boca: ventilan por qué James Rodríguez rechazó ser refuerzo

El nombre de James Rodríguez vuelve a sonar con fuerza en las paredes de la Bombonera de Boca Juniors y no precisamente como refuerzo para el mercado de pases. Es que el crack de la Selección de Colombia era un firme candidato a ser parte del plantel del "Xeneize" a mediados del 2024, pero su llegada nunca se concretó. En las últimas horas se filtraron los detalles por los cuales el propio 10 del elenco "Cafetero" y subcampeón de América se negó a esta propuesta.

Si bien Juan Román Riquelme lo tuvo en la mira, el futbolista que dejó San Pablo de Brasil se decidió y siguió su carrera en Rayo Vallecano de España. Esta determinación lo alejó aún más de La Ribera y todo indica que hasta el momento se mantendrá allí hasta que expire su contrato. Quien dio a conocer los motivos que llevaron al exhombre de Banfield a decirle que "no" a Boca fue nada más y nada menos que Leandro "Tato" Aguilera y no se guardó nada.

"Voy a contar lo que pasó con James en el mercado de pases. Lo llamaron, le preguntaron si quería vivir en Argentina y seguir en Sudameríca. Él explicó que su esposa viaja mucho entre Estados Unidos y España porque es modelo", aseguró el periodista partidario del "Xeneize" en TyC Sports. A su vez, aseguró que el futbolista quería disfrutar a su familia y estando en Brasil -en su momento- no podía hacerlo como esperaba, por lo que se radicó en Madrid.

Cabe destacar que durante la estadía del seleccionado de Colombia en nuestro país en la previa del partido ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas el pasado mes de noviembre, el jugador lanzó un guiño para Boca. Es que el plantel entrenó en el predio del club y James subió algunas fotos con el escudo de la institución de fondo. Por supuesto, las mismas no tardaron en causar furor teniendo en cuenta esa chance de que alguna vez se calce la "Azul y Oro".

James Rodríguez dijo presente en las instalaciones de Boca en la última fecha FIFA

Los números de James Rodríguez en su carrera

Clubes : Envigado (Colombia); Banfield; Porto (Portugal); Mónaco (Francia); Real Madrid (España); Bayern Munich (Alemania); Everton (Inglaterra); Al Rayyan (Qatar); Olympiacos (Grecia); San Pablo (Brasil) y Rayo Vallecano (España).

: Envigado (Colombia); Banfield; Porto (Portugal); Mónaco (Francia); Real Madrid (España); Bayern Munich (Alemania); Everton (Inglaterra); Al Rayyan (Qatar); Olympiacos (Grecia); San Pablo (Brasil) y Rayo Vallecano (España). Partidos jugados : 510 (+110 en la Selección de Colombia).

: 510 (+110 en la Selección de Colombia). Goles : 131 (+29).

: 131 (+29). Asistencias: 153 (+36).

Los 3 defensores en los que piensa Gago como refuerzos de Boca en 2025

Más allá de las fechas finales de la Liga Profesional de Fútbol 2024, Boca Juniors y el entrenador Fernando Gago ya planifican el próximo mercado de pases. En las permanentes conversaciones con el presidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, el cuerpo técnico entiende que el equipo necesita refuerzos en todos los sectores de la cancha, aunque la prioridad está en la defensa.

En este contexto, por el momento hay tres apuntados en ese sector, aunque lo más probable es que no lleguen todos juntos como fichajes. Si bien esta situación puede ir mutando con el correr de los días, los elegidos son Gonzalo Piovi, Bruno Amione y/o Tomás Palacios. Ellos son argentinos y no ocuparían el cupo de extranjero en el caso de arribar a La Ribera, aunque el presente es bien diferente. Los imponderables en esta posición fueron una constante a lo largo del año: las lesiones de Marcos Rojo, Aaron Anselmino y Cristian Lema, más el bajo nivel de Jorge Figal y haber "colgado" a Nicolás Valentini no le dieron garantías a los estrategas del conjunto "azul y oro".