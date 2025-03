Sorpresa en el folklore por lo que decidió contar Soledad Pastorutti: “Con Messi”.

Soledad Pastorutti visitó el programa radial Vuelta y Media para repasar su extensa trayectoria en el folklore y compartir algunas de sus anécdotas más memorables, entre ellas una con Lionel Messi. A los 16 años, comenzó su carrera con 30 shows consecutivos en el Gran Rex, y desde entonces recorrió todo el país, aunque su corazón siempre estuvo en Arequito.

En más de 30 años de carrera, Soledad vivió experiencias únicas, como estudiar Ciencias Políticas por un año, jugar un partido de fútbol con Messi, cenar con Joan Manuel Serrat en Barcelona y cantar para Diego Maradona. "De chica fui canillita porque debía mucha plata del quiosco de la esquina", reveló.

"Yo jugué a la pelota con Messi". Es que La Sole contó cómo fue la vez que jugó con el crack de la Selección, quien le dio dos pases en el partido de despedida de Maxi Rodríguez. "¿No querés venir a cantar el himno y jugar?", le propuso el ídolo de Newell's para su despedida a la cantante, quien aceptó inmediatamente.

Tras reconocer que le encantan todos los deportes, pero que no es buena jugando al fútbol, La Sole agregó que apenas saludó de lejos a Messi, ya que prefería no molestarlo. "Ni lo miré, o sea hasta parecía asquerosa", comentó divertida. Sobre el momento en que compartió el césped con uno de los mejores jugadores de la historia, Soledad Pastorutti reveló: "Me dio dos pases". Cabe recordar que la cantante también fue parte del homenaje que le realizó la Conmebol al seleccionado argentino luego de consagrarse campeones en el Mundial de Qatar 2022.

Durante la entrevista, también habló sobre la cultura argentina y la necesidad de valorar lo propio: "Argentina tiene que apoyar lo que es de acá. A veces, el folklore, por ejemplo, tiene que superar más barreras que otros géneros. Creo que todo tiene que ver con la nostalgia… muchos prefieren no escuchar para resguardarse".

Ángel de Brito y una revelación sobre La Sole que impactó a todo el folklore: "Primera vez"

Ángel de Brito hizo una revelación sobre lo que ocurrirá en las próximas horas con Soledad Pastorutti y causó sorpresa en el folklore. El conductor de televisión se pronunció en su canal de streaming, Bondi, en alusión a la artista oriunda de Arequito con palabras de admiración hacia ella.

El presentador de programas de espectáculos y chimentos se mostró feliz por el anuncio que hizo en relación a la intérprete de canciones como Tren del Cielo y Entre a mi Pago Sin Golpear. "La uno de todos, La Sole va a estar en Bondi, acá con nosotros. Sole Pastorutti por primera vez, abrimos 'La Peña de Bondi' a partir de mañana", pronunció De Brito en su programa.

El periodista tiene un ciclo de streaming con un panel compuesto por otras figuras del espectáculo como Dalma Maradona y Carla Conte. En relación al tono que tendrá la entrevista a la folklorista, Ángel reveló: "Vamos a ir a la terraza, va a haber fogón, de todo", en alusión a que Pastorutti interpretaría algunos de sus clásicos de manera acústica en su primera aparición en el canal de streaming. Al mismo tiempo, Soledad compartió una historia de Instagram en la que informó a sus fans que va a ser parte del ciclo Tapados de Laburo, en Olga.