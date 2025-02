Ángel de Brito dio la cara y blanqueó la noticia que impacta en LN+: "Trebucq".

Ángel de Brito soltó una noticia inesperada que sacude a los periodistas de LN+, ya que una de las figuras del canal está a punto de dar un viraje a su carrera en el periodismo. La revelación del periodista de espectáculos sobre el futuro de uno de los más acérrimos defensores del Gobierno de Javier Milei.

Al aire de su programa #ÁngelResponde De Brito reveló una nueva incorporación al stream, que ampliará su cobertura de temas y sumará información política a las noticias del espectáculo y la farándula argentina: "El 24 debuta en la mañana de Bondi un programa llamado Tremenda mañana, conducido por El Pelado Trebucq". Tras dar la noticia, Ángel acogió a su nuevo compañero de trabajo con un "bienvenido Esteban querido".

El periodista Esteban Trebucq irá en un programa de 9 a 10.30, abriendo la mañana de Bondi con noticias. Lo acompañarán Carlos Strione y Sol Simunovic, quien también es su pareja. Por el momento, "El Pelado" Trebucq no se manifestó respecto de la noticia de su futuro en los medios más allá de LN+.

"El Pelado" Trebucq es la nueva incorporación de Bondi.

Por otro lado, Ángel de Brito anticipó más incorporaciones al stream Bondi, que dejó de tener entre sus figuras al conductor y periodista Beto Casella. En la actualidad, el programa tiene entre sus figuras a la panelista Yanina Latorre y la actriz Dalma Maradona.

El comentario de Luis Majul sobre los "varones" que dejó sin palabras al Pelado Trebucq

El periodista Luis Majul se hizo viral en redes sociales luego de un insólito intercambio con Esteban "Pelado" Trebucq en LN+. La declaración de Majul que no pasó desapercibida y se convirtió en el tema de conversación de muchos en Twitter.

La situación se dio en medio de un ida y vuelta entre Majul y Trebucq, cuando el "Pelado" le preguntó: "Luis, ¿a vos te gustan los hombres o las mujeres?". Sin dudarlo, Majul respondió: "Me gustan los varones". Sorprendido por la respuesta de Majul, Trebucq no ocultó su mirada de asombro y repreguntó: "¿Los varones?,¿te gustan los varones?".

Al darse cuenta de sus dichos, Majul trató de aclarar su respuesta y soltó: "Me gustan, me gustan... No, pero...". Con sorpresa, el "Pelado" Trebucq señaló: "A mí me gustan las mujeres, ¿está mal?". En ese momento, Majul arremetió: "No, te iba a decir… Me gustan, me gustan las mujeres, pero si quieren levantar este mes y me levantan a mí, no me molesta para nada".

El intercambio siguió con un comentario: "¿Te gustan los varones y las mujeres?", y Majul terminó aclarando: "Depende para qué... No, me gustan las mujeres". La charla rápidamente se viralizó en redes sociales, con todo tipo de interacciones y memes sobre el furcio de Majul al aire.