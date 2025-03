Furor en el folklore por Shawn Mendes y una canción de Mercedes Sosa

Shawn Mendes demostró su cariño por Argentina y por el folklore con una canción icónica de Mercedes Sosa.

A pocos días de la presentación que brindará en el Lollapalooza Argentina, el cantante canadiense Shawn Mendes sigue fascinándose con nuestro país y nuestra cultura popular. El artista pop se paseó por varios de los sitios turísticos de Buenos Aires y sorprendió a todos con un homenaje especial con bandera y una canción histórica de Mercedes Sosa.

En un primer posteo en la red social Instagram, el cantante se filmó tocando en la guitarra y entonando el tema “There’s Nothing Holdin’ Me Back” y colocó una bandera argentina. Sin embargo, en esa historia no reveló dónde se encontraba y solo se podía ver una biblioteca por detrás. La siguiente publicación fue la que despertó la sorpresa y el furor en el folklore.

Allí se filmó con una bandera flameando y la acompañó con el clásico “Gracias a la vida” interpretado por Mercedes Sosa. De esta manera, el compositor dejó ver que ya se estuvo empapando de la cultura y que quedó fascinado con "La Negra", una de las artistas internacionales más destacadas de Latinoamérica. Cabe recordar que esa canción es de la talentosa cantautora chilena Violeta Parra y fue lanzada en 1971.

Esa imagen de la bandera argentina junto a la voz de Mercedes Sosa despertó un sinfín de comentarios y reacciones en redes sociales como X e Instagram, donde el término “Mercedes Sosa” se hizo tendencia a nivel nacional. Por su parte, Shawn Mendes es uno de los headliners del festival y se presentará el sábado 22 en el festival Lollapalooza. Ese día también tocarán Tool, Wos, Tate Mcrae, The Marías, Sepultura, Zedd, Inhaler, Dum Chica, Luz Gaggi, Juana Aguirre, y más.

La historia de Instagram de Shaw Mendes con una canción de Mercedes Sosa.

Hasta esa jornada, el canadiense se encuentra paseando por Buenos Aires. Desde el fin de semana se lo ve visitando sitios turísticos como el barrio porteño de San Telmo, donde está la famosa feria de artesanos. Antes se conocieron varias fotos de él junto a admiradoras que lo recibieron en el Aeropuerto de Ezeiza.

Arcade Fire emocionó con su interpretación de "Gracias a la vida" en el Lollapalooza Argentina 2024

Un detalle no menor es que "Gracias a la vida" ya estuvo ligado al evento musical, porque fue parte de un momento emotivo el año pasado, cuando, el grupo canadiense Arcade Fire sorprendió al público argentino con un hermoso cover de la canción popularizada por la icónica Mercedes Sosa.

Esa versión resonó en el Hipódromo de San Isidro y muchos espectadores terminaron emocionados. Además, para la presentación especial, la banda contó con la participación de Javiera Parra, quien acompañó con su charango, agregando aún más profundidad y autenticidad al momento. La inclusión de este instrumento tradicional chileno realzó la atmósfera única de la interpretación y conectó aún más al público con la rica historia de la canción.