Emoción en el folklore por lo que pasó con Antonio Gasalla y Mercedes Sosa: el video

Antonio Gasalla y Mercedes Sosa se volvieron virales en las redes.

Antonio Gasalla falleció el pasado 18 de marzo a los 84 años y su muerte hizo que muchos de sus momentos televisivos más icónicos se volvieran virales en las redes sociales. De ese modo, un recorte de una entrevista del artista -bajo su personaje Bárbara Don't Worry- junto a Mercedes Sosa tuvo millones de reproducciones en el mundo virtual.

Bárbara Don't Worry fue uno de los personajes más emblemáticos de Gasalla, basado en una conductora de televisión maquillada y vestida de manera grotesca y bizarra, con una gran carga paródica. Moria Casán, Susana Giménez, Ana María Picchio, Cristian Castro y muchos artistas de renombre estuvieron en los sketches de esta creación del artista, pero el de Sosa fue uno de los más viralizados en los últimos días.

Antonio y Mercedes derrocharon complicidad y simpatía durante la entrevista grabada en 1998, en la que la folklorista dio a conocer que estaba ansiosa por una inminente colaboración con el italiano Luciano Pavarotti. La entrevista se dio en una fecha navideña y, en el cierre de la misma, la artista puso su voz a una canción de esa temática, que la emocionó en vivo.

La palabra del hermano de Gasalla tras su muerte

Carlos Gasalla reconoció que el cuadro de su hermano era irreversible y que sabía que este final iba a ocurrir. "No es fácil en la profesión de Antonio que la gente te quiera tanto. Y él siempre tuvo el amor de su gente, el pueblo", comenzó su descargo el hermano del actor, en diálogo con América TV. El allegado a Antonio Gasalla habló sobre las exigencias que había en su casa con respecto al futuro profesional suyo y de su hermano y reveló: "Según mi padre, tenías que elegir medicina o abogacía, por lo que una de las carreras tenías que seguir. Empezó odontología porque creía que era un trabajo que ocupaba solo las manos, pero falleció mi padre, no esperó más y comenzó en el Conservatorio. No puedo decir que no haya otro Antonio, porque cuando él empezó a actuar de manera irreverente, sorprendiendo a la gente que no esperaba una cosa así, muchos decían que eso no iba a prosperar. Pero el arte siempre se desarrolla, la juventud toma algo de lo anterior, lo modifica y el progreso no se puede detener. Surge de las personas que quieren hacer las cosas a su manera y eso es lo que hizo Antonio", sostuvo Carlos, visiblemente emocionado por la partida del artista.

Antonio Gasalla.

El llanto de Susana Giménez al hablar de Antonio Gasalla tras su enfermedad

En un homenaje a Antonio Gasalla en los Martín Fierro en 2023, cuando el actor ya estaba enfermo, Susana subió al escenario a recibir el premio en nombre de él y no pudo contener las lágrimas en su descargo: "Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años; que me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda. Antonio de mi corazón, no sé si estará viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más".