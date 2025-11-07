Racing se ilusiona con la clasificación a los playoffs: las figuras que vuelven al equipo de Costas vs. Defensa

Racing sueña con la clasificación: las figuras que vuelven en el equipo de Costas

Racing Club enfrentará a Defensa y Justicia este sábado 8 de noviembre por la penúltima fecha de la fase inicial del Torneo Clausura, duelo para el que Gustavo Costas contará con varias de sus figuras que no jugaron la jornada anterior. Es que después de la eliminación de la Copa Libertadores en semifinales con Flamengo, la "Academia" enfrentó a Central Córdoba de Santiago del Estero y algunos de sus futbolistas no estuvieron presentes. Ahora, con vistas al partido contra el "Halcón", se espera que estén desde el arranque.

Mientras en Avellaneda esperan por Santiago Sosa, el técnico ya sabe que recuperará a otras dos piezas claves de cara a este compromiso que tendrá lugar desde las 17 horas en el Estadio Juan Domingo Perón. A su vez, hay otro jugador que está muy cerca de regresar al primer equipo pero todo indica que no será en el Cilindro este fin de semana. Los que sí lo harán son Marcos Rojo y Adrián "Maravilla" Martínez, aunque no tienen su puesto asegurado entre los 11 titulares.

Vuelven Maravilla Martínez y Rojo en el Racing de Costas

Tanto el delantero como el experimentado zaguero central "descansaron" contra el "Ferroviario" y estarían desde el primer minuto contra Defensa y Justicia. De esta manera, buscarán la clasificación a los playoffs que hoy no la tienen asegurada ya que ocupan el noveno lugar de la Zona A y están obligados a ganarle tanto al "Halcón" como también a Newell's en la última fecha en Rosario que todavía no tiene día ni horario confirmados. Está claro que también dependerá de lo que suceda con los demás clubes que están en la pelea ya que tiene 19 puntos al igual que Belgrano, Tigre, Huracán y el propio elenco de Florencio Varela. Por esto mismo, el encuentro de este sábado 8 de noviembre será trascendental para avanzar de ronda en el campeonato local.

Adrián "Maravilla" Martínez vuelve a jugar con Racing tras perderse el partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero

La posible formación de Racing para jugar contra Defensa y Justicia

En los últimos días, el entrenador probó un 11 en los entrenamientos en los que incluyó tanto a Marcos Rojo como a Adrián "Maravilla" Martínez que "descansaron" contra Central Córdoba de Santiago del Estero. De esta manera, la formación contra el "Halcón" hasta el momento sería: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Rojo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Santiago Solari, Luciano Vietto, Duván Vergara, Martínez. Por otro lado, quien sigue esperando para regresar es Gabriel Rojas, quien se recupera favorablemente de una lesión.

Cuándo se juega Racing vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Gustavo Costas recibirá al "Halcón" de Florencio Varela este sábado 8 de noviembre a las 17 en La Bombonera, por la fecha 15 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido que arbitrará Leandro Rey Hilfer en la televisión será del canal ESPN Premium (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.