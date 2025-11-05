Los 3 técnicos en carpeta de Racing si Gustavo Costas decide no seguir en 2026

Los tres técnicos que suenan en Racing si Costas decide irse.

Racing ya tiene a tres entrenadores en carpeta por si Gustavo Costas decide no continuar, a pesar de la propuesta del club liderado por Diego Milito para renovar el contrato por una temporada de cara al 2026. La dirigencia de la institución de Avellaneda está pendiente de lo que ocurra en las últimas dos fechas de la etapa regular del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino, ya que de esos seis puntos en disputa dependerá buena parte de la suerte de la "Academia" en la próxima campaña. En las mencionadas jornadas recibirá a Defensa y Justicia (a puertas cerradas) y visitará a Newell´s en Rosario.

Es que claramente no será lo mismo que juegue dos torneos o tres en el 2026, ya que todavía no está asegurada la presencia en la siguiente Copa Sudamericana. En tanto, la clasificación a la Libertadores es más complicada aún: solamente podrá jugarla si sale campeón del vigente torneo. En base a ello, a la cantidad de certámenes por jugar, se tomará una decisión con el director técnico y con el plantel profesional también. Igualmente, cabe remarcar que hoy lo más probable es que Costas siga como DT de Racing.

Los 3 técnicos que suenan en Racing si no sigue Costas

Nicolás Diez

El exjugador de la "Academia" tiene su primera experiencia en la elite como DT en Argentinos Juniors y lo hace de una muy buena manera, luego de su breve paso por Atlanta en el Ascenso. El "Bicho" es uno de los mejores equipos a nivel nacional, llegó a la final de la Copa Argentina y en el primer semestre también dejó una buena sensación.

Exfutbolista de Racing, donde fue una gran promesa como enganche entre el 1996 y el 2001, el estratega de 48 años tiene un estilo muy distinto al de Costas: le gusta la posesión, el toque permanente y las triangulaciones en vez de la verticalidad y el juego directo. "Nico" es más similar a Eduardo "Chacho" Coudet, a quien llevó Milito a inicios del 2018 cuando fue secretario técnico.

Nico Diez, de una buena campaña en Argentinos Juniors.

Martín Demichelis

"Micho" logró tres títulos con River Plate en un año y medio: la liga del 2023 y dos Copas nacionales. Sin embargo, no conformó su estilo de juego, su manejo del vestuario ni el trato con los referentes, entre otras situaciones, y se fue por la puerta de atrás. Luego, no le fue bien en Monterrey de México y actualmente se encuentra sin trabajo a los 44 años. Con un juego ofensivo, tampoco se parece demasiado a Costas en cuanto al armado de sus equipos.

Martín Anselmi

El DT de 40 años es periodista deportivo y un obsesivo del fútbol: pasa horas y horas por día estudiando a los rivales, a los jugadores propios, los sistemas tácticos, el desgaste físico y demás. Pese a su corta edad, ya pasó por equipos importantes como Unión La Calera (Chile); Independiente del Valle (Ecuador, donde sumó sus cuatro títulos); Cruz Azul (México) y Porto (Portugal). Acumula un 60% de efectividad en la carrera y podría ser el primer gran desafío en su país natal. Hoy está sin club también.

La palabra de Costas tras la propuesta de renovación de Milito en Racing: "Le agradecí de corazón"

Si bien el ídolo no confirmó su futuro en el banco de la "Academia", durante la conferencia de prensa posterior al duelo con Central Córdoba en Santiago del Estero dejó un mensaje contundente: "Quedamos entre los cuatro mejores de América y fuimos el único argentino en semifinales, pero no nos conformamos". Y completó: "Éramos los primeros que queríamos ganarla. Le agradecí de corazón a Diego por ofrecerme continuar en el cargo, tenemos que estar todos juntos y unidos como digo siempre".