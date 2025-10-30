Qué necesita Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026: los resultados y partidos que le quedan

Gustavo Costas, entrenador de Racing.

Racing enfrenta la posibilidad de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Una obsesión para la "Academia", que logró en esta edición llegar por cuarta vez a estar entre los mejores cuatro de América. Una campaña histórica para el conjunto de Gustavo Costas, que pudo romper en esta edición con la maldición del techo de cuartos de final y llegar por primera vez desde la edición de 1997 a una semifinal del máximo certamen continental.

Un equipo que se acostumbró en el último tiempo a realizar muy buenas campañas en materia internacional y cambiar lo que venía siendo una deuda pendiente en la última década. Es que con la obtención de la Copa Sudamericana 2024 Racing cortó con una sequía de 36 años sin copas. Esto pareció destrabarlo en este ámbito y uno de los objetivos del conjunto de Avellaneda pasará por asegurarse la clasificación a la Libertadores 2026.

Esto necesita Racing para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Una de las posibilidades que tiene por delante la "Academia" es la de salir campeón del certamen actual. La última vez que Racing ganó la Copa Libertadores fue en 1967 y esa fue la única hasta ahora. De ganar la actual se asegura jugar la próxima.

La segunda chance que tiene Racing para jugar la Libertadores 2026 es que gane el Clausura 2025. Hasta el momento está en zona de clasificación a la instancia de octavos de final.

La otra alternativa para disputar el máximo certamen continental es que quede entre los tres mejores de la tabla anual de la temporada. En caso de que Argentinos Juniors salga campeón de la Copa Argentina abriría un cupo más por esta vía y le daría una opción más de entrar a los de Costas incluso quedando como el cuarto mejor del año.

La pelea por los cupos a la Copa Libertadores 2026 le quedan tres jornadas de la definición. Rosario Central, líder de la tabla anual con unos increíbles 62 puntos, ya se aseguró terminar primero y jugar la prestigiosa competencia. Boca y River, afuera de la Copa Argentina y competencias internacionales, disputan un tremendo mano a mano y los siguen de cerca otros clubes por lo que están sin margen de error.

"Maravilla" Martínez, la llave del gol de Racing.

Qué partidos le quedan por jugar a Racing en el torneo Clausura 2025

Visitante contra Central Córdoba

Local frente a Defensa y Justicia

Visitante contra Newell's Old Boys

Títulos que ganó Gustavo Costas en Racing