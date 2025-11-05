Racing Club vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

El cotejo entre Racing Club y Defensa y Justicia, por la fecha 15 del Clausura, se jugará el próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Cilindro.
Así llegan Racing Club y Defensa y Justicia
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura
Racing Club viene de un resultado igualado, 0-0, ante Central Córdoba (SE). Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 1.
Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura
Defensa y Justicia viene de caer derrotado 1 a 3 ante Huracán. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Racing Club quien ganó 1 a 2.
Fecha y rival de Racing Club en el próximo partido del Clausura
- Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Defensa y Justicia en el próximo partido del Clausura
- Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Racing Club y Defensa y Justicia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas