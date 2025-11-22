La insólita imposición de AFA tras el polémico título de Central: "Cuidate, boina multicolor"

La insólita imposición de AFA tras el polémico título de Central

Luego de que la AFA le otorgue un polémico título a Rosario Central por ser el mejor equipo de la Tabla Anual, ahora la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia tomó una insólita decisión a horas del comienzo de los playoffs que impactará directamente en el encuentro entre el equipo de Ariel Holan y Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito.

El "Pincha" fue uno de los principales clubes que se mostró públicamente en contra de esta medida, a pesar de la unanimidad mencionada a la hora del anuncio. "En la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", expresaron en redes sociales. Justamente, la institución comandada por Juan Sebastián Verón será la principal afectada por la decisión: deberán hacerle un pasillo de campeón al "Canalla".

Será este domingo 23 de noviembre desde las 17.30 en Rosario, por los octavos de final del Torneo Clausura, cuando el equipo de Ángel Di María recibirá al "Pincha" buscando un lugar en la próxima ronda.

Desde la Liga Profesional de Fútbol publicaron un comunicado en el que "obligan" al conjunto de Eduardo Domínguez a realizar el famoso "pasillo" al campeón. Ante esto, Pablo Toviggino, la mano derecha del mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino y Tesorero de la misma, apuntó directamente contra el exjugador de la Selección Argentina con un picante posteo.

Toviggino y una ¿amenaza? contra Verón: "Cuidate mucho"

"Qué 2026 Te/Nos espera!! Cuidate mucho, Boina multicolor. Ahora a cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Fútbol Argentino. En fin...", escribió el dirigente de la AFA haciendo alusión a la "Brujita" por su manera de vestir. El mensaje, en tono de ¿amenaza?, no tardó en trascender en las redes y se sumó al escándalo que se generó por este trofeo que recibió el elenco rosarino.

El comunicado obligando a Estudiantes de La Plata a hacerle el famoso pasillo a Rosario Central por ser campeón

"Le informamos que tal como se viene realizando en las competencias realizadas por la LPF, en el partido del próximo domingo 23 de noviembre entre el Club Atlético Rosario Central y el Club Estudiantes de La Plata, en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al reciente designado 'Campeón de la Liga 2025", dice el comunicado publicado en el que además agregaron que "los directores de partido coordinarán la mencionada acción con dichos equipos".

Cuándo juegan Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata por los playoffs del Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre el "Canalla" y el "Pincha" por los cuartos de final del Torneo Clausura se jugará este domingo 23 de noviembre de 2025, a partir de las 17.30 horas (hora argentina) en el Gigante de Arroyito. El encuentro arbitrado por Pablo Dóvalo será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El streaming online será de TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.