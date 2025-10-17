Verón fulminó al Chiqui Tapia por el homenaje a Russo en el que omitió a Estudiantes: "Lástima"

Verón fulminó al Chiqui Tapia por el homenaje a Russo que omitió a Estudiantes

Juan Sebastián Verón reapareció con otra furiosa crítica a Claudio "Chiqui" Tapia y la AFA por el homenaje a Miguel Ángel Russo en el que omitieron a Estudiantes de La Plata. El DT que murió el pasado miércoles 8 de octubre sin dudas hizo historia en el "Pincha" no sólo en su etapa como futbolista sino también cuando lo dirigió. Por este motivo, el ídolo y actual presidente del club platense no sólo lo reconoció, sino que apuntó contra el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino por "faltarle el respeto".

"Miguelo" hizo su debut con la camiseta de la institución y nunca más se fue hasta su retiro. Ganó dos títulos y como técnico logró un ascenso que para los hinchas quedará en la historia, por lo que el no reconocimiento a ello por parte de la entidad que rige el fútbol en nuestro país fue motivo de bronca para el propio exjugador de la Selección Argentina que también contó un momento de su carrera que le tocó compartir con el entrenador. A su vez, la "Brujita" reveló el gesto que el propio Russo tuvo con él cuando daba sus primeros pasos como jugador.

La picante crítica de Verón a Tapia y la AFA por el homenaje a Russo

"La calentura no es porque nos quieran pegar a nosotros, sino que estás homenajeando a un tipo para el que estás omitiendo el lugar donde nació y ponderó siempre, es una falta de respeto. En cada entrevista que dio cuando le tocó ganar con otros equipos salía el nombre de Estudiantes de La Plata, él lo referenciaba con orgullo, como un lugar de pertenencia, con un sentimiento hasta profundo y vos eso lo omitís", esbozó el ídolo del "Pincha" en diálogo con el medio platense 0221. A su vez, el directivo agregó: "Me da lástima, porque en definitiva querés homenajear y le terminás faltando el respeto, pero bueno. También hay que tomarlo de la gente que viene".

Por otro lado, durante la mencionada entrevista, Verón contó una historia que lo une con "Miguelo" y causó sorpresa: "Se apareció en mi casa. Se enteraron de que yo quería comprarme un auto. La conocía a mí mamá y le dijo: 'mirá, Cecilia, lo primero es el techo. Si no es eso no juega más'. La verdad que me cagó porque yo quería comprarme el auto". Mientras tanto, Estudiantes de La Plata prepara un reconocimiento especial para Russo de cara a este domingo 19 de octubre cuando reciba en UNO a Gimnasia en el clásico.

Miguel Ángel Russo, ícono de Estudiantes de La Plata

Los números de Miguel Ángel Russo en Estudiantes de La Plata

Como jugador

Partidos jugados : 435.

: 435. Goles : 11.

: 11. Títulos: Torneo Metropolitano 1982 y Torneo Nacional 1983.

Como DT