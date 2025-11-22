Tras una Qualy apasionante en Las Vegas, Colapinto largará 15° y fue muy crítico: "No tenía"

Tras una Qualy apasionante en Las Vegas, Colapinto largará 15 y fue muy crítico

Franco Colapinto dio que hablar otra vez en la Fórmula 1 durante este sábado por la madrugada, en un horario verdaderamente inusual. El piloto argentino de Alpine corrió en el Gran Premio de Las Vegas protagonizando las primeras dos Qualy y quedando muy cerca de meterse en la tercera después de un muy buen desempeño.

A pesar del rendimiento positivo que tuvo el argentino, destacado por el propio Franco ante los medios, también se mostró crítico tras alcanzar el puesto N°. 15, posición en la que largará este domingo 23 de noviembre desde la 1 de la madrugada.

El joven nacido en Pilar, que fue parte de las prácticas junto a su compañero Pierre Gasly (10), tenía la chance de quedar lo más adelante posible en la largada y cumplió con las expectativas.

De hecho, en la clasificación inicial que tuvo un cierre apasionante, se metió entre los primeros 15 sobre el final para avanzar a la segunda. En ella, se encontró con un problema en los últimos minutos que impidió que siga en carrera y poco después, habló de ello con los medios presentes.

Colapinto largará 15° en Las Vegas y lanzó una crítica a Alpine

"Era una buena anteúltima vuelta, venía bajando mucho, un segundo y toqué el piano en la anteúltima curva, se me puso todo de costado y no tenía batería para la última", esbozó el piloto argentino una vez culminada la Qualy en la que quedó en el puesto en el que largará después de que la intensa lluvia haga lo suyo sobre el circuito.

A su vez, Colapinto agregó que se sintió mejor sobre el asfalto mojado y explicó que deben "entender el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor".

Franco Colapinto largará en el puesto n°15 en el Gran Premio de Las Vegas

Esto último se notó principalmente en la primera instancia de la clasificación donde, sobre el final, se metió entre los mejores y avanzó a la segunda. A pesar de que culminó en el 15° lugar, el joven argentino de Alpine -que terminó con un tiempo de 1:53:683 antes de volver a los boxes- sostuvo que si no hubiese sido por el problema mencionado, "no sé si décimo, pero 11° hubiera quedado seguro. Fue una Qualy muy difícil. Muy poco grip, mucho spray, gomas que se sobrecalentaban mucho, pero mañana estaremos mejor".

¿A qué hora se corre el GP de Las Vegas?

La Fórmula 1 volvió este fin de semana con el GP de Las Vegas 2025, que se realiza en el Circuito callejero de Las Vegas. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la vigesimosegunda fecha del campeonato: .

Carrera: domingo 23 de noviembre - 01:00.

Así será la largada en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1