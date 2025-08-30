Colapinto mejoró y finalizó 16° la qualy de Fórmula 1 del GP de Países Bajos

Colapinto

Después de un comienzo de sábado complicado en la última práctica libre, Franco Colapinto mejoró su rendimiento y finalizó 16° en la clasificación de la Fórmula 1 del Gran Premio de Países Bajos, posición en la que largará el domingo. El argentino quedó a solo dos décimas de su compañero, Pierre Gasly, que terminó 8°.

Tras haber quedado 20° en la FP3, el corredor de Alpine registró sus mejores vueltas del trazado neerlandés en la qualy, la más rápida de ellas de 1m10s103, que también redundó en su mejor resultado del fin de semana, pero no pudo pasar el corte clasificatorio por solo un puesto.

Si se tiene en cuenta que el bonaerense cuenta con el monoplaza más lento de la actualidad, el resultado es meritorio. Aún más, cuando logró reducir la diferencia con Gasly y solo por milésimas no pudo meterse en la Q2.

Cómo es el circuito del Gran Premio de Países Bajos y el cambio de reglas que tendrá

El trazado neerlandés representa una de las últimas citas del "Viejo Continente" de la temporada antes de que el campeonato se traslade a otros continentes. Este trazado de 4.259 kilómetros se ha convertido en uno de los favoritos tanto de pilotos como de espectadores desde su regreso al calendario en 2021. Sus características únicas incluyen curvas peraltadas que desafían a los conductores y una atmosfera vibrante generada por los fanáticos locales. La pista cuenta con 14 curvas distribuidas en 10 giros hacia la izquierda y 4 hacia la derecha, creando un desafío técnico considerable para todas las escuderías.

Debido a la falta de acción que se ha visto en las últimas carreras, como en Mónaco y Spa-Francorchamps, la FIA había planteado la posibilidad de hacer algunos cambios con el fin de avivar la competencia, como el doble ingreso a boxes que se realizó en el GP de Bélgica, algo que no se podrá replicar este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos.

La organización de F1 quiere que la estrategia tenga cierto protagonismo en la visita al Circuito de Zandvoort, motivo por el que se ha modificado la velocidad máxima a la que se puede circular por el pitlane. Este lunes, Pirelli dio a conocer que la decimoquinta fecha de la temporada verá aumentada la velocidad límite de 60 km/h a 80 km/h con el objetivo de incentivar las estrategias a dos detenciones, aunque es poco posible que esto suceda.

En las recientes fechas, los equipos de la máxima categoría han optado, en su mayoría, por ir a una sola parada en cada fin de semana, algo que se ha visto especialmente con McLaren, cuya gestión de neumáticos es la más efectiva de la grilla. No obstante, la FIA responderá a esto con el uso de la gama más blanda de los compuestos de Pirelli, de manera que la degradación obligaría a las dos paradas.

Cronograma completo del GP de Países Bajos 2025

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6:30 a 7:30

Clasificación: 10:00 a 11:00

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00 a 12:00

La transmisión del Gran Premio de Países Bajos estará disponible a través de Disney+ Premium en Argentina y Fox Sports. Todos los horarios corresponden a la República Argentina.