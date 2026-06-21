Fiesta del solsticio de verano en Suecia queda eclipsada por goleada ante Países Bajos en el Mundial

Aficionados suecos en las gradas durante el partido con Países Bajos

​Una de las fiestas más importantes del calendario sueco tuvo un gran comienzo el viernes, cuando el país celebró la ‌víspera del solsticio de verano ‌boreal, pero la goleada 5-1 que sufrió su selección a manos de Países Bajos en el Mundial dejó a todo el país con una cruel resaca futbolística.

El partido comenzó el sábado a las 19:00 hora local en Estocolmo, donde unos 10.000 aficionados se reunieron para verlo en el Estadio Olímpico de la ciudad. El primer ​gol de Brian Brobbey ⁠a los cinco minutos de juego reventó la burbuja sueca ‌y el ambiente festivo se desvaneció rápidamente.

"Estamos decepcionados. Es ⁠horrible: sin ganas, sin pasión, nada, ⁠es como un partido cualquiera", dijo el aficionado sueco Robin Mert a la cadena TV4.

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La situación empeoró aún más cuando los neerlandeses endosaron ⁠cinco goles, con dos tantos de Brobbey y otros dos ​de Cody Gakpo. El único rayo de esperanza ‌para los suecos, que vencieron a ‌Túnez por el mismo marcador en el debut, llegó en ⁠forma de un gol en la segunda parte del suplente Anthony Elanga.

"Hay un mal sabor de boca", dijo el delantero Viktor Gyokeres a periodistas. "Todo el mundo tiene que mejorar en todos los aspectos".

El ​equipo de ‌Ronald Koeman detectó un punto débil en el centro de la defensa sueca, llegando repetidamente a la línea de fondo y centrando el balón por delante de la portería, entre la zaga y el portero. Brobbey y Gakpo aprovecharon ⁠al máximo esos centros para marcar los tres primeros goles.

"El plan era (jugar) como empezamos, pero luego, como se suele decir, te dan un golpe en la cara y tienes que cambiar de estrategia. Ajustamos un poco las cosas en ese primer descanso (para hidratarse) y eso nos ayudó", explicó a los periodistas el seleccionador de Suecia, Graham Potter.

Los suecos pasaron ‌de ser cabezas del Grupo F a ocupar el tercer puesto con tres puntos, a uno del líder, Japón —con el que se enfrentarán en el cierre del grupo— y de los neerlandeses, y la clasificación para las fases eliminatorias sigue estando a su alcance.

"Cuando consigues un buen ‌resultado, todo se dispara y va de maravilla, y cuando no lo consigues, todo se vuelve bastante negativo rápidamente, forma parte de cómo son ‌las cosas", dijo ⁠Potter.

A pesar de la decepción, los aficionados de Estocolmo siguen creyendo que su equipo puede dar la sorpresa. "Ahora ​nos tocará jugar contra Japón. Puede pasar cualquier cosa, y tenemos mucha fe en Potter y en los chicos", dijo la aficionada Caroline Strand a TV4.

Con información de Reuters