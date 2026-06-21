Con una suba del 5,2%, Formosa se ubicó entre las provincias con mayor crecimiento del empleo en la construcción

Formosa se ubicó entre las provincias con mejor desempeño en materia de empleo registrado en la construcción durante marzo de 2026. Según un análisis realizado por la consultora Polítiké, la provincia mostró un crecimiento mensual del 5,2% en la cantidad de puestos de trabajo del sector, en un contexto nacional caracterizado por caídas en la actividad, el empleo y los salarios.

De acuerdo con el informe, el desempeño de Formosa la posicionó entre las jurisdicciones con mayor crecimiento intermensual del país, en contraste con el escenario general que atraviesa la industria de la construcción a nivel nacional.

Sin embargo, el relevamiento también advirtió sobre el impacto que tiene la caída de los recursos coparticipables en las finanzas provinciales. A partir de datos del Ministerio de Economía de la Nación y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, la consultora analizó la evolución real de la Coparticipación Federal de Impuestos.

Para ello, se ajustaron los valores nominales correspondientes a mayo de 2025 con el objetivo de medir el poder adquisitivo actual de esos recursos. El estudio concluyó que Formosa es una de las provincias más afectadas por la retracción de los ingresos nacionales.

Según los datos relevados, la provincia registra una caída real del 45% en los fondos coparticipables, un retroceso que refleja el impacto de la menor recaudación nacional en un contexto de desaceleración económica y menor nivel de actividad.

Formosa avanza con más de 130 obras activas

En un escenario marcado por la reducción de la inversión pública a nivel nacional, la provincia de Formosa continúa ejecutando obras con financiamiento propio. Según la administración provincial, el plan en marcha supera los 130 proyectos activos distribuidos entre infraestructura educativa, sanitaria, habitacional y de servicios esenciales como agua y saneamiento.

Desde el gobierno provincial se remarca que la continuidad de estas obras responde a una política sostenida de inversión pública, incluso en un contexto económico adverso, con recortes de transferencias nacionales iniciado en 2023, desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Uno de los ejes centrales del plan de infraestructura es el educativo. En la zona de Colonia Villa La Trinidad, en las afueras de la capital, avanza la construcción de la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 005 y el Ciclo Básico Secundario Rural (CBSR).

El edificio contará con más de 1.300 metros cuadrados cubiertos e incluirá áreas administrativas, aulas, biblioteca, laboratorio, salón de usos múltiples y espacios de apoyo pedagógico. También se incorporarán sanitarios adaptados, cocina y sectores de servicio.

La estrategia se inscribe en el discurso del gobernador Gildo Insfrán, quien sostuvo que “no importan las adversidades, seguiremos luchando para que las obras sean una realidad en nuestro territorio”, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.

El área sanitaria también concentra inversiones estratégicas. En Laguna Naineck avanza la construcción de un nuevo hospital sobre un predio de 10.000 metros cuadrados, con consultorios, guardia, internación y sectores administrativos.

A este proyecto se suma el hospital de Fortín Cabo 1º Lugones, que incorporará servicios de especialidades médicas como pediatría, odontología, clínica médica y kinesiología, además de laboratorio, rayos X y guardia de emergencias.