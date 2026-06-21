Conflicto policial en Santa Cruz: buscan interpelar al ministro de Seguridad por la crisis

Los diputados de Unión por la Patria (UxP) y Santa Cruz Somos Todos presentaron un pedido para interpelar al ministro de Seguridad provincial, Pedro Prodromos, para el próximo martes 23 de junio en la Cámara de Diputados y abordar el extenso conflicto con las fuerzas de seguridad que reclaman mejoras salariales.

Los legisladores de la oposición pidieron la convocatoria de una sesión extraordinaria para que tanto Prodromos como los jefes de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial informen sobre la situación actual y cómo impacta en la seguridad pública.

El pedido se da en medio la escalada en el conflicto salarial, con marchas en Río Gallegos y diversas localidades de Santa Cruz para mejorar los ingresos. Hace algunos días, referentes del sector anunciaron el rechazo unánime a la propuesta salarial del Consejo del Salario propuesta por el gobernador Claudio Vidal.

Durante la negociación, el Poder Ejecutivo provincial presentó dos propuestas de recomposición salarial. La primera establecía un incremento del valor punto para junio a $2.282,80, junto con aumentos en suplementos operativos y la creación de un “Adicional Compensador Transitorio” no remunerativo que alcanzaba hasta $740.000 en los grados iniciales.

La segunda alternativa elevaba el valor punto a $2.355,44 e incorporaba una actualización mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Patagonia hasta diciembre, con revisión en octubre. Sin embargo, reducía los montos adicionales respecto de la primera oferta.

La respuesta de los representantes policiales fue categórica: ambas fueron consideradas insuficientes frente al contexto económico actual. La Asociación Civil Policial remarcaron que los valores ofrecidos están lejos del pedido original, que ubica el valor punto en $4.400 para cubrir necesidades básicas como alimentación, alquiler y servicios.

Cronología de un conflicto que escaló durante junio

El conflicto salarial de la Policía y el Servicio Penitenciario de Santa Cruz comenzó su pico de mayor tensión se registró el 27 de mayo, cuando policías autoconvocados y personal penitenciario instalaron un acampe frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos para exigir la apertura de una mesa salarial.

A partir de allí, el conflicto se extendió con rapidez. El 3 y 4 de junio se sumaron autoacuartelamientos, retención de servicios y nuevos acampes en distintos puntos de la provincia, incluyendo la Jefatura de Policía, lo que amplió la protesta a nivel provincial.

El 10 de junio, el Consejo del Salario mantuvo su primera gran reunión formal, pero no hubo acuerdo y las negociaciones pasaron a cuarto intermedio tras una propuesta oficial considerada insuficiente.

Finalmente, el 17 de junio, una nueva reunión terminó con el rechazo de dos ofertas salariales del Gobierno y derivó en la convocatoria a nuevas movilizaciones, mientras el diálogo volvió a entrar en pausa hasta el 23 de junio.