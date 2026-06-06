El emotivo homenaje al Indio Solari que realizarán dos clubes del fútbol argentino

El legado del Indio Solari trasciende la música y llega al fútbol argentino: dos clubes lo homenajearán en sus camisetas tras su fallecimiento.

La muerte de Carlos "Indio" Solari sigue generando muestras de cariño en distintos ámbitos de la sociedad argentina. Esta vez, el reconocimiento llegará desde el fútbol argentino, donde clubes, hinchas y dirigentes preparan homenajes para recordar al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Uno de los gestos más emotivos se verá este fin de semana, cuando dos equipos salgan a la cancha con tributos especiales en sus camisetas.

Considerado una de las figuras culturales más influyentes de las últimas décadas, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó una huella imborrable también en el deporte más popular del paísy las tribunas argentinas se alistan para un tributo a la altura del legado imborrable del cantautor y poeta.

Almirante Brown y Los Andes llevarán al Indio Solari en su camiseta

Uno de los reconocimientos más significativos llegará desde Almirante Brown. El club de Isidro Casanova confirmó que utilizará una inscripción especial en su indumentaria durante el clásico frente a Deportivo Morón.

La iniciativa busca recordar al músico en uno de los partidos más importantes del campeonato. El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 15 horas y enfrentará a dos equipos con objetivos importantes: Morón defenderá el liderazgo del torneo, mientras que Almirante buscará mantenerse en puestos de clasificación al Reducido.

La Fragata anunció el homenaje a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del rock y del fútbol. "De la nada a la gloria me voy. Gracias por todo, Indio", publicó la institución, utilizando una frase inspirada en la emblemática canción Motor Psico.

La otra institución que le rendirá un particular homenaje será Los Andes, equipo que también milita en la Primera Nacional. El “Milrayitas” de Lomas de Zamora adelantó que, en la parte frontal de su camiseta, lucirá la cara del cantante e ídolo popular junto a la inscripción “Indio”.

La AFA también se sumó al reconocimiento

La Asociación del Fútbol Argentino no permaneció ajena al impacto que generó la noticia. Horas después de confirmarse la muerte, la entidad publicó un emotivo video homenaje en sus plataformas oficiales. El material estuvo musicalizado con Un poco de amor francés y combinó imágenes históricas del artista con momentos icónicos de la Selección Argentina.

Además, la AFA confirmó que todos los encuentros del fútbol de ascenso durante el fin de semana comenzarán con un minuto de silencio en memoria del Indio Solari.

El video difundido por la casa madre del fútbol argentino apeló a la relación entre la pasión futbolera y la obra del músico. "Copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos", expresó uno de los pasajes más destacados del homenaje.

Messi y Scaloni también despidieron al músico

La repercusión de la muerte del "Indio" Solari alcanzó incluso a la concentración de la Selección Argentina, que se encuentra en Estados Unidos preparando su participación en el Mundial 2026.

Lionel Messi utilizó sus redes sociales para despedir al cantante con una historia de Instagram que incluyó una fotografía del artista durante uno de sus recitales. "Siempre en nuestros corazones. QEPD", escribió el capitán argentino.

Por su parte, Lionel Scaloni también expresó su dolor durante una conferencia de prensa previa al amistoso ante Honduras. "Le mando las condolencias a la familia. Es una pérdida grande para la Argentina. Estamos dolidos", señaló el entrenador campeón del mundo.

El audio inédito que volvió a unir al Indio Solari con Messi

Tras conocerse la muerte del músico, también se difundió un audio grabado semanas atrás en el que el "Indio" le enviaba un mensaje personal a Lionel Messi.

En la grabación, el artista destacaba la trayectoria del capitán argentino y lo definía como "un tesoro deportivo argentino". Además, le dejaba un deseo que rápidamente emocionó a miles de fanáticos. "¿Qué tal si ganás otro campeonato del mundo? Estás para eso", le decía el cantante.

La admiración del músico por Messi ya había quedado reflejada después de la consagración en Qatar 2022. En distintas entrevistas, Solari destacó el liderazgo y la fortaleza mental del rosarino durante el Mundial.

Un legado que seguirá sonando en las tribunas

La relación entre el Indio Solari y el fútbol argentino nunca necesitó de acuerdos formales ni de campañas publicitarias. Se construyó de manera espontánea, a través de generaciones de hinchas que adoptaron sus canciones como parte de la identidad de las canchas.

Por eso, los homenajes que comenzarán este fin de semana representan mucho más que un simple reconocimiento institucional. Son la confirmación de que la obra del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota seguirá presente en los estadios, en los cantitos de las tribunas y en la memoria colectiva de millones de argentinos.

El fútbol argentino encontró una forma de decir adiós a uno de los artistas más influyentes de su historia. Y lo hará donde mejor sabe expresarse: dentro de una cancha.