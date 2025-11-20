Sorpresa en el boxeo por el insólito faltazo del rival del Puma Martínez en un entrenamiento público

Boxeo: el insólito faltazo del rival del Puma Martínez a un entrenamiento público

Este sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita, Fernando "Puma" Martínez protagonizará lo que puede ser una de las peleas más importantes en la historia del boxeo argentino. Su rival será el estadounidense Jesse "Bam" Rodríguez, quien en las últimas horas fue noticia por su faltazo al entrenamiento público previo al combate. Mientras el campeón del mundo de nuestro país brilló arriba del ring, su contrincante no apareció por un impensado motivo.

El miércoles 19 se llevó a cabo un evento en el que participaron varios de los púgiles que tendrán acción este fin de semana. Por supuesto, la presencia del oriundo del barrio porteño de La Boca fue una de las que más llamó la atención luciendo una remera con leyendas de nuestro país, pasando por la alfombra roja y dejando un picante mensaje para Rodríguez. Claro que, este último no dijo presente y despertó la preocupación entre los fanáticos.

Por qué el Bam Rodríguez no estuvo en el entrenamiento público previo a la pelea contra el Puma Martínez

El nacido en San Antonio, Texas, que ostenta los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) no presenció el evento en cuestión debido al nacimiento de su hijo. Sin embargo, tampoco estuvo en el lugar de los hechos y acompañó a su pareja a la distancia en el momento especial. Mientras tanto, el "Puma" Martínez sí estuvo y dio que hablar arriba del ring acompañado de su entrenador Rodrigo Calabrese.

Fernando "Puma" Martínez vs. Jesse "Bam" Rodríguez, este sábado 22 de noviembre desde las 20.30, según DAZN Boxing

El oriundo del barrio porteño de La Boca e identificado con los colores del "Xeneize" que es dueño del cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) recorrió la alfombra roja, se subió al cuadrilátero para realizar algunas acrobacias y luego dejó algunas declaraciones. Además de afirmar que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez podrían ser boxeadores por sus respectivas maneras de ser, el representante olímpico en Rio 2016 sostuvo que se siente muy bien físicamente para la pelea y está listo para hacer historia en el boxeo argentino.

Cuándo es la pelea del Puma Martínez vs. "Bam" Rodríguez: horario, TV y cómo verla online

El duelo entre el argentino y el estadounidense será en el ANB Arena de Riyadh, Arabia Saudita, este sábado 22 de noviembre cerca de las 21 (hora argentina). La transmisión estará a cargo de la plataforma DAZN, para la cual los usuarios tendrán que registrarse en la plataforma y abonar la versión Ultimate por un total de 19,99 dólares (mensual donde está incluida la velada) o la "prueba gratuita" por 7 días para la que primero habrá que pagar 24,99 dólares sólo para ver el combate. En juego estarán los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que están en manos del estadounidense, mientras que también el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) del argentino.