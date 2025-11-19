Boxeo: el Puma Martínez dejó un mensaje al pueblo argentino antes de pelear vs. Bam Rodríguez

Boxeo: el mensaje del Puma Martínez antes de pelear vs. Bam Rodríguez

Fernando "Puma" Martínez se prepara para el desafío más importante de su carrera en el boxeo hasta ahora que será enfrentar al estadouindense Jesse "Bam" Rodríguez en el ANB Arena de Riyadh, Arabia Saudita. El campeón del mundo expondrá su título mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y antes de subirse al ring dejó un mensaje para el pueblo argentino. Por supuesto, no la tendrá fácil arriba del cuadrilátero pero una vez más se mostró con mucha confianza para lo que se viene.

En diálogo con DAZN en el marco de un evento en el que se presentó la velada en cuestión en el país organizador, el oriundo del barrio porteño de La Boca apareció con una remera más que especial. La misma no sólo tenía su imagen con la bandera de nuestro país, sino también la de otras leyendas que hicieron historia en el deporte de los puños y de los que él sigue su camino. Además de la vestimenta, el púgil habló al respecto y lanzó una frase esperanzadora con respecto a este compromiso.

La frase del Puma Martínez para el pueblo argentino antes de pelear vs. "Bam" Rodríguez

"Son los favoritos de la Argentina, los grandes campeones que tiene el país y yo me quiero convertir en un grande como ellos y pasar a la historia, escribiendo mí nombre en el boxeo para toda la Argentina", respondió el invicto Martínez -de 18 victorias de las cuales 9 fueron por KO- ante la consulta del periodista sobre la ropa que llevaba puesta. En la mencionada aparecieron figuras como la de Nicolino Locche, Marcos "Chino" Maidana, Sergio "Maravilla" Martínez y Carlos Monzón, excampeones mundiales de nuestro país que dejaron su huella tanto arriba como abajo del ring.

La imagen que Fernando "Puma" Martínez llevaba en su remera durante la entrevista

Por otro lado, Rodríguez llega con un récord impoluto de 22 triunfos (15 por la vía rápida) y ostenta los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). De esta manera, el que gane en este duelo histórico en Arabia Saudita se quedará con esos dos y el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que está en poder del "Puma". A su vez, esperará el mexicano Wilberto García Pérez, quien es dueño del cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para unificar los cuatro cinturones.

Cuándo pelea el Puma Martínez vs. "Bam" Rodríguez: horario, TV y cómo verla online

El duelo entre el argentino y el estadounidense será en el ANB Arena de Riyadh, Arabia Saudita, este sábado 22 de noviembre cerca de las 21 (hora argentina). La transmisión estará a cargo de la plataforma DAZN, para la cual los usuarios tendrán que registrarse en la plataforma y abonar la versión Ultimate por un total de 19,99 dólares (mensual donde está incluida la velada) o la "prueba gratuita" por 7 días para la que primero habrá que pagar 24,99 dólares sólo para ver el combate. En juego estarán los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que están en manos del estadounidense, mientras que también el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) del argentino.