Sorpresa en el boxeo mundial por lo que dijo el Puma Martínez de su futuro tras el retiro: "Cuidándome"

Sorpresa en el boxeo por lo que dijo el Puma Martínez de su futuro tras el retiro

Fernando "Puma" Martínez se enfrentará el próximo sábado 22 de noviembre al estadounidense Jesse "Bam" Rodríguez en Arabia Saudita y dos semanas antes de dicho compromiso rompió el silencio desde Las Vegas. El oriundo del barrio porteño de La Boca se prepara con todo en Estados Unidos y ultima detalles para este duelo en el que el ganador se quedará con -casi- todos los títulos de la categoría supermosca. Sin embargo, más allá de que habló sobre este tema, también dejó en claro su plan para cuando llegue el momento del retiro y causó sorpresa en el boxeo.

Uno de los campeones del mundo que tiene nuestro país en la rama masculina se subirá al ring del ANB Arena de Riyadh, donde no sólo expondrá su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Su rival es dueño de las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), por lo que el que triunfe tendrá los tres y quedará a la espera del de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que posee el mexicano Wibaldo García Pérez. Sobre esta chance inmejorable de seguir haciendo historia en el deporte de los puños en nuestro país, la figura de la promotora de Marcos "Chino" Maidana también opinó con contundencia.

El Puma Martínez habló de su retiro y su plan en el boxeo

"Cuando termine mi carrera me gustarí tener mi propia empresa como promotor, ser como el Chino Maidana, pero tengo 34 años, pocos combates profesionales y me quedan dos o tres años más cuidándome como lo vengo haciendo. Estoy en mi mejor momento", aseguró el "Puma" en diálogo con el medio Marca de España. A su vez, en la misma línea agregó que quiere meterse entre los mejores de la historia del boxeo argentino y "romper todos los récords como (Lionel) Messi". Por otro lado, lanzó su pronóstico y como ya dijo en reiteradas ocasiones irá por un KO contra Rodríguez.

Con respecto a esta oportunidad, el oriundo de La Boca contó que está muy emocionado por representar a nuestro país en una velada tan importante y con tantos títulos mundiales. "Lucho por unificar tres cinturones, algo que ningún argentino logró y así podría quedar entre los mejores de todos los tiempos", lanzó el boxeador que dijo presente en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Un detalle que no pasó inadvertido fue que hizo referencia al título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cual tenía y del que fue despojado hace algunos meses y hoy tiene el "Bam".

La cartelera de boxeo de la velada donde peleará el Puma Martínez

El plan de pelea del Puma Martínez y la preparación en Estados Unidos

Si bien no dio detalles de la estrategia que utilizará para enfrentar a Jesse "Bam" Rodríguez, sí esbozó que será fiel a su estilo. "Quiero guerra, deseo que los aficionados se vayan contentos cuando vean al 'Puma'. Estuvimos un mes y medio en Las Vegas además de tres en Argentina preparando este combate", añadió con respecto a lo que fue este tiempo en el que trabajó junto a su entrenador Rodrigo Calabrese. Ahora, el argentino irá por la gloria y sueña con ganar en Arabia Saudita para alcanzar un hecho histórico en el boxeo argentino.

Cómo ver la pelea del Puma Martínez vs. Jesse Rodríguez en Arabia Saudita: hora, TV y cómo verla online

La transmisión del combate entre el argentino y el estadounidense desde el ANB Arena de Riyadh estará a cargo de ESPN Knockout y todo indica que comenzará cerca de la medianoche del sábado 22 de noviembre de 2025.