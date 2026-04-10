Francisco Bebu Verón, la figura del boxeo argentino que estudia para ser profesor y sueña con el título mundial

Francisco "Bebu" Verón es una de las principales figuras del boxeo argentino que encamina su carrera a pelear -y ganar- un título del mundo. El joven nacido en José León Suárez tendrá una nueva oportunidad de presentarse en el exterior y lo hará por un cinturón este viernes 10 de abril en Estados Unidos. Por séptima vez desde su debut -y con historial positivo-, el exrepresentante de nuestro país en los Juegos Olímpicos que estudia para ser pofesor irá por un nuevo paso que lo acerque al principal objetivo.

Después de un extenso recorrido en el amateurismo en el que no se cansó de ganar torneos, el púgil que forma parte de una gran familia de boxeadores pasó al profesionalismo a finales del 2020 para empezar a soñar. Hasta ahora lleva 16 victorias (10 por KO), un empate y una derrota, la cual sin dudas lo hizo más fuerte. De hecho, la misma fue en suelo estadounidense donde cosechó tres triunfos, el combate que igualó y donde volverá a presentarse para enfrentar al local Raúl García.

Francisco "Bebu" Verón, a horas de la pelea que puede catapultarlo al sueño

¿Cómo estás para la pelea?

- Para esta pelea me siento muy bien, llego 10 puntos. Tuvimos un muy buen entrenamiento en Argentina con buenos sparring y después terminamos el entrenamiento en Estados Unidos. Llegué bien al peso así que sin problemas.

¿Sentís que es la chance que te puede acercar al título del mundo?

- Esta pelea es un pasito más para eso. No te digo que después de esta estoy para pelear por un título. Pero sí lo es para después ir por una eliminatoria o pelear contra los mejores de la categoría ya para acercarme más todavía. Es una gran chance para mí, y no la voy a dejar pasar. Hay mucha gente que me está conociendo en Estados Unidos gracias a estas peleas y la verdad que me sumaría mucho una victoria.

¿Cuán lejos te sentís de esa posibilidad?

- Tan lejos no me veo. Creo que estoy número 7 u 8 en el ranking del CMB. Ahora si defiendo el título en esta pelea y todo sale bien me acercaría un poco más a los mejores rankeados. Este año metería esta pelea y dos más para que me acerquen al título mundial y el año que viene ya pelear por eso.

¿Qué cambió de tu vida en los últimos años después de las peleas en Estados Unidos en cuanto a estudios y trabajo?

- Las últimas peleas que hice acá me ayudaron muchísimo en todo sentido, tanto en experiencia como en rodaje. Tuve buenos rivales con buenos récords, muy buenos boxeadores. Por eso mismo me siguen llamando, porque doy buen espectáculo, también está bueno porque me ven y me van conociendo para el día de mañana disputar un título mundial. Con el tema del estudio lo llevo bien, un poco lento pero porque me dedico mucho al boxeo. La verdad que la Universidad me ayuda muchísimo en esta doble carrera. Ya en Argentina no tengo trabajo en blanco, cuando estoy hago remis o alguna chamba que me sale por ahí. Mi trabajo más que nada es el boxeo, de lo que vivo hoy

Francisco "Bebu" Verón, la figura del boxeo argentino que sueña con pelear por un título mundial mientras estudia para ser profesor

La historia del "Bebu", como la de muchos otros boxeadores, no se centra solamente en lo que pasa arriba del ring. Si bien viene demostrando su potencial desde que se subió por primera vez, también tiene una vida fuera del boxeo en la que estudia para ser profesor de educación física. Antes trabajó en un almacén y hasta fue remisero para sustentarse mientras transitaba su carrera en el deporte de los puños, en la que ya daba indicios de que la chance de pelear en el exterior no tardaría en llegar.

Su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio no fue la esperada más allá del triunfo en la primera pelea ya que luego perdió en la segunda. Sin embargo, no bajó los brazos y se dedicó de lleno al profesionalismo. A finales del 2022, el chico que se lleva los apuntes a cada lugar al que viaja para estudiar terminó con el invicto de Leonardo Di Stéfano en su debut en los Estados Unidos, dando que hablar tras quedarse con el título Continental mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Luego realizó dos peleas más en nuestro país y continuó con una seguidilla más que positiva en suelo estadounidense.

Un empate, una derrota y tres triunfos, de los cuales los dos últimos fueron de manera consecutiva siendo el primero con el cinturón continental latino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Vladimir Hernández. Con dicho éxito se encaminó a lo que fue el siguiente contra Roiman Villa en noviembre del 2025 y a lo que ahora tendrá por delante. Raúl García, con 15 victorias (12 por KO), 2 caídas y un empate, puede ser peligroso para el argentino que, de ganar, estará un paso más cerca de su objetivo.

Francisco Verón tras su penúltimo triunfo en Estados Unidos

Cuándo es la pelea de Francisco "Bebu" Verón vs. Raúl García en Estados Unidos: hora, TV y cómo verla online

Este viernes 10 de abril, el boxeador argentino oriundo de José León Suárez se medirá ante nacido en Estados Unidos y radicado en Puerto Rico en el Prudential Center de Newark. En juego estará el título latino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la transmisión estará a cargo de ESPN KnockOut a partir de las 21.

Francisco "Bebu" Verón vs. Raúl García, este viernes 10 de abril en Estados Unidos

Los logros de Francisco "Bebu" Verón en el boxeo