Un ídolo de Boca filtró su drama desconocido: "Estaba ido"

Años después de retirarse del fútbol, una leyenda de Boca Juniors atravesó el peor momento de su vida y no dudó en contarlo este martes 14 de abril del 2026. Se trata de Roberto Mouzo, quien se desempeñaba como defensor en el "Xeneize", donde tiene el récord de más partidos jugados. El ganador de varios títulos en la institución como es el caso de la Copa Libertadores en dos ocasiones reveló el drama desconocido que sufrió y cómo fue que se salvó.

En diálogo con el ciclo El Show de Boca de Selección, el surgido de las inferiores del club en el que sin dudas hizo historia aseguró que estuvo a minutos de quitarse la vida y que finalmente no lo hizo gracias a uno de sus perros. "La muerte de mi mujer me llevó a quedarme solo y eso me costó mucho superarlo. Me salvó uno de los ovejeros que tenía. Empezó a llorar, me hizo un click y me sacó", contó Mouzo en el programa emitido por Radio Splendid.

El drama desconocido de Roberto Mouzo, ídolo de Boca

"Vio que me bajaba dos botellas de vino por noche, me iba abajo de la lluvia, no podía dormir. Y un sábado a la mañana me empecé a dar manija, agarré una cuchilla y no sé lo que iba a hacer. Realmente reaccioné, no sé si me iba a cortar las venas, me la iba a clavar, no sé. Me salvó la vida", contó el exdefensor de Boca acerca de ese momento crucial en el que uno de sus perros llamativamente comenzó a llorar y él frenó su accionar. Además, añadió que poco tiempo después tuvo que sacrificar a sus dos ovejeros por diferentes cuestiones.

Por otro lado, Mouzo también se refirió a lo que sintió con la muerte de su esposa: "Estaba ido totalmente. En el mejor momento que podíamos disfrutar a los chicos, tengo tres hijos, yo no viajaba más y podía disfrutarla tanto a ella como a la familia, por un cáncer en el estómago a los 51 años se me fue. Fumaba mucho y se me fue tan joven". Sin embargo, el ganador de dos Libertadores y una Intercontinental además de varios títulos locales siguió adelante con su vida y este martes 14 de abril lo pudo contar en vivo sin guardarse nada.

Los números de Mouzo en Boca

Partidos jugados : 426.

: 426. Goles : 25.

: 25. Títulos: Torneo Metropolitano 1976 y 1981, Torneo Nacional 1976, Copa Libertadores 1977 y 1978; Copa Intercontinental 1977.

Roberto Mouzo filtró su drama desconocido

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