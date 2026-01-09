¿Quiénes son los máximos ídolos de Boca en la historia?

Maradona, Palermo y Riquelme, tres leyendas boquenses.

Boca Juniors posee una historia muy grande, con figuras muy representativas que supieron representar el ADN del club. Una mezcla de garra y corazón, con talentos. La filosofía que siempre caracterizó a la institución fue "ganar a lo Boca", donde no importan tanto las formas, sino encontrar el camino al éxito. Aunque es un poco difícil en algunos casos darle un orden al nivel de idolatría que tienen algunos futbolistas en el hincha.

Para aquellos que peinan canas, pensar en ídolos del Xeneize es invocar a nombres como los de "Rojitas" y Antonio Rattín. Para todos, el nombre de Diego Armando Maradona y aquel Metropolitano 1981 es un recuerdo inolvidable. Y hay quienes vivirán con más cercanía la gloriosa década del 2000 para el club, con nombres como Juan Román Riquelme y Martín Palermo. La lista de ídolos del conjunto azul y oro es larga y debatible.

Cuáles son los máximos ídolos de Boca

Juan Román Riquelme

Para muchos, el ídolo más grande de la historia de la institución. Como jugador disputó 388 partidos oficiales, convirtió 92 goles y ganó 11 títulos, incluyendo 3 Libertadores y una Intercontinental. Román supo cautivar con su manejo de pelota, sus pases filtrados imposibles y su pegada en la pelota parada distinguida. Bailó al Real Madrid en el 2000 y tuvo actuaciones memorables en Brasil y otros puntos de Sudamérica. Pese al desgaste generado por sus decisiones dirigenciales, Riquelme es una palabra mayor en el Xeneize.

Martín Palermo

El otro nombre que compite por ser el jugador más amado del hincha de Boca. Peleado con Riquelme, pero adentro de la cancha dos socios únicos. "El Titán" es el máximo goleador de la historia del club. Convirtió 236 goles en 404 partidos oficiales disputados. Además, ganó 13 títulos, entre los que se encuentran dos Libertadores y una Intercontinental, donde convirtió un doblete frente al Real Madrid. Hasta le regalaron un arco por la huella que dejó.

Carlos Bianchi

El padre de la criatura. Con el "Virrey", Boca tuvo el período más exitoso de su rica historia. Dirigió 349 partidos oficiales y levantó 9 trofeos en tres ciclos en la institución, siendo tricampeón de la Libertadores y bicampeón de la Intercontinental, contra Real Madrid y el Milan, respectivamente. Eliminó a River dos veces de la Libertadores y salió campeón invicto en el Apertura 1998. Una leyenda absoluta que trasciende el mundo Boca.

Diego Armando Maradona

Ser ídolo de un club no pasa solamente por los títulos obtenidos, sino por la importancia de su paso. Y el camino de "Pelusa" por el club de La Ribera no pasa desapercibido. Ganó el Metropolitano 1981 con un equipo inolvidable, se fue de gira con Boca por Asia y volvió para retirarse en el '97 en el lugar de sus amores, siendo un astro del fútbol mundial. El más importante que pasó por Boca y el fútbol argentino.

Ángel Clemente Rojas

Es complejo darle un orden a los niveles de idolatría, porque en ello influyen muchos factores. Pero no hay dudas que antes de la llegada de Maradona, y mucho antes que se conociera el Boca de Bianchi, el gran ídolo boquense era Ángel Clemente Rojas. "Rojitas" jugó 222 partidos oficial, marcó 79 goles y ganó 5 títulos locales. Un talento único y un ídolo indiscutido.

Guillermo Barros Schelotto

El "Mellizo" Guillermo Barros Schelotto o "Chapita" supo ser un gran compañero de ataque de Palermo y Riquelme. Considerado por muchos hinchas el tercero más querido de aquella década dorada. Jugó 300 partidos oficiales, marcó 86 goles y ganó 16 títulos. Su picardía para jugar, pelear y desbordar a cualquier defensa lo hizo un jugador muy valioso.

Roberto Mouzo

Roberto Mouzo es el hombre que más partido jugó con la camiseta azul y oro, con 426 encuentros oficiales. Campeón de 6 campeonatos, entre los que se incluyen dos Libertadores y una del mundo. Otro ídolo grande de la historia Xeneize, que tiene su estatua.

Sebastián Battaglia

Sebastián Battaglia es el jugador más ganador en la historia de Boca con 17 títulos. Ganador de torneos locales, de la Libertadores y la Intercontinental en dos ocasiones. También supo dar la vuelta como entrenador.

Antonio Rattín

Debutó en un Superclásico contra River y a partir de allí se adueñó de la camiseta número 5 de Boca, donde ganó seis títulos nacionales. Antonio Rattín tiene su propia estatua y supo representar la manera de sentir de Boca, con garra y liderazgo.

Hugo Gatti

Arquero campeón de América y del mundo con el club. Hugo Gatti jugó 548 partidos con Boca, convirtiéndose así en el guardameta con más presencias en la historia de esa institución. Allí ganó la Copa Libertadores 1977 y la Copa Libertadores 1978, la Copa Intercontinental (1978) y tres campeonatos locales (Metropolitano 1976, Nacional 1976, Metropolitano 1981). Una personalidad muy controvertida, pero para muchos un revolucionario en su puesto, producto de sus salidas del arco y su carisma.