La picante opinión de Toto Salvio sobre el problema entre Battaglia y Almendra: "Puterío"

Eduardo "Toto" Salvio brindó una entrevista y se refirió de manera contundente a la pelea entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia en Boca.

Continúa la interna en Boca Juniors en medio de una nueva victoria del equipo. Luego del triunfo por 4 a 1 ante Central Córdoba de Rosario por los 32avos de final de Copa Argentina, Eduardo "Toto" Salvio brindó una entrevista y opinó de manera contundente del tema que tiene en vilo a todo el "Xeneize". El atacante fue muy claro con lo que dijo y se desligó completamente del problema que tiene Agustín Almendra con Sebastián Battaglia y Darío Benedetto.

Acerca de la goleada ante el "Charrúa" en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el elenco boquense avanzó de ronda pero no tuvo una buena noche. Durante el primer tiempo sufrió por demás a pesar de ponerse en ventaja con el tanto de Nicolás Orsini. El equipo rosarino llegó al empate y tuvo más situaciones para pasar al frente. No las concretó y en el complemento, con un Óscar Romero encendido, Boca sacó ventaja y ganó un partido difícil.

Ante la pregunta del periodista de TyC Sports sobre la interna entre Agustín Almendra, el DT y "Pipa" Benedetto, "Toto" Salvio no tuvo filtro a la hora de opinar: "No voy a hablar de eso. Perdón por la palabra, pero el puterío no va conmigo. Son cosas que ya pasaron, ya hablaron los que hablaron así que ya está. Para mí es un tema cerrado y pienso enfocarme en lo que son los partidos y los entrenamientos".

Por otro lado, el movilero insistió sobre el problema que hay dentro del plantel pero el futbolista le respondió nuevamente de manera contundente: "No voy a decir más nada porque ya lo dijeron. No voy a entrar en eso así que nada, ya se habló del tema". A pesar de la sonrisa del jugador en plena entrevista luego de escuchar la pregunta, fue un momento por demás incómodo por la manera en la que preguntó el encargado de hacerle la nota tras el encuentro.

Toto Salvio apuntó contra Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca

Boca se consagró campeón del Torneo de Verano en enero y una vez culminada la final, un periodista le preguntó a "Toto": "¿Estás ansioso por renovar? ¿Te gustaría firmar antes de que arranque el campeonato?". "No sabría bien que decirte. Todavía no está cerrado. El club sabrá cuándo tiene que ofrecerme o no. De mi parte me seguiré entrenando, preparando y digo la verdad, lo que pienso es jugar y disfrutar de mis días en Boca", contestó Salvio.

Segundos después de la respuesta del talentoso delantero boquense, Federico "Negro" Bulos, quien relató el duelo entre Boca y el "Ciclón" comentó: "Yo te digo, Fede, hay un principio de conflicto entre Salvio y Boca Juniors". El futuro del atacante es cada día más incierto y, por lo pronto, tiene en la cabeza afrontar este semestre vistiendo la "Azul y Oro", aunque todavía no confirmó lo que hará a partir de junio cuando termine su contrato.