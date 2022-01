Toto Salvio apuntó contra Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca: "El club sabrá"

Eduardo "Toto" Salvio no se guardó nada a la hora de hablar sobre su continuidad en Boca y disparó contra Riquelme y el Consejo de Fútbol.

Boca Juniors gritó campeón del Torneo de Verano este martes 25 de enero en cancha de Estudiantes de La Plata. El "Xeneize" venció en la final a San Lorenzo por 1 a 0 con gol del joven Luis Vázquez. Sin embargo, no todos en el club están de buen humor en la pretemporada. Eduardo "Toto" Salvio brindó una entrevista una vez finalizado el partido y apuntó contra Juan Román Riquelme y la dirigencia por la renovación de su contrato.

Si bien la idea del vicepresidente del Consejo de Fútbol es que "Toto" Salvio renueve, el jugador puso en suspenso su continuidad. El vínculo culminará el próximo 30 de junio de 2022 y Román piensa en ofrecerle una importante suma de dinero para que el delantero permanezca en la institución. Todo dependerá de lo que decida el exfutbolista de Lanús, Atlético de Madrid, Benfica y de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018.

"¿Estás ansioso por renovar? ¿Te gustaría firmar antes de que arranque el campeonato?", le preguntó el periodista de ESPN a Salvio una vez terminado el encuentro. "No sabría bien que decirte porque todavía no está cerrado. El club sabrá cuándo tiene que ofrecerme o no. Porque está en todo su derecho. De mi parte me seguiré entrenando, preparando y digo la verdad, lo único que pienso es jugar y disfrutar de mis días en Boca", sostuvo "Toto".

Segundos después de la respuesta del talentoso delantero boquense, Federico "Negro" Bulos, quien relató el duelo entre Boca y el "Ciclón" comentó: "Yo te digo, Fede, hay un principio de conflicto entre Salvio y Boca Juniors". El futuro del atacante es cada día más incierto y, por lo pronto, tiene en la cabeza afrontar este semestre vistiendo la "Azul y Oro", aunque todavía no confirmó lo que hará a partir de junio cuando termine su contrato.

Los números de "Toto" Salvio en Boca

Salvio llegó al "Xeneize" en 2019 luego de un largo y ganador paso por el Benfica de Portugal. Al poco tiempo de arribar a Boca Juniors se convirtió en un hombre fundamental en los equipos de Gustavo Alfaro y Miguel Ángel Russo, respectivamente y lo mismo pasó con Sebastián Battaglia. "Toto" disputó un total de 51 encuentros, marcó 15 goles y brindó 7 asistencias con la camiseta del equipo de La Ribera.

El enojo de Sebastián Battaglia con un periodista de Boca

En cuanto a las declaraciones de Sebastián Battaglia, el periodista Agustín Bronzini, consultó: "Te saco un segundo del partido y te pregunto por la situación de Pavón. No disputó ningún minuto en estos tres partidos. Quería saber si lo ibas a tener en cuenta, si no se regulariza su situación". Hasta ahí llegó la pregunta del integrante de Siempre con Boca TV, ya que el técnico del "Xeneize" lo interrumpió en caliente.

"¿Del partido podemos hablar? Cristian está entrenando. Llegó una semana tarde, estuvo en Córdoba y no pudo venir. Se está poniendo bien físicamente, también es parte del plantel", contestó Battaglia. La incógnita acerca del futuro de Pavón surgió luego de la foto que se sacó con Ramón "Wanchope" Ávila entrenando en Casa Amarilla, la cuál despertó sospechas sobre si seguirá o no en el club.