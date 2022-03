En medio de la interna en Boca, Almendra explotó contra Benedetto: "Cuando te conviene"

Agustín Almendra explotó en las redes contra Darío Benedetto luego de las declaraciones del "Pipa" sobre el volante de Boca Juniors.

Los problemas en Boca Juniors continúan en medio de una semana muy conflictiva. Luego de que Agustín Almendra explotara de bronca contra Sebastián Battaglia en plena práctica, Darío Benedetto brindó una entrevista en la que apuntó contra su compañero y el volante se descargó en las redes. A través de una historia de Instagram, el joven del "Xeneize" le dedicó un mensaje contundente al "Pipa" por sus dichos.

"El grupo está muy contento con la decisión que tomó el cuerpo técnico. Hay cosas que dentro del grupo tampoco se aguantaban. Era algo que tenía que pasar. Hay cosas que no se dicen, y sobre todo hay que respetar tanto al entrenador como a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Uno siempre tiene que sumar y en este caso no era así, Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta", señaló el delantero en un principio.

Por su parte, Agustín Almendra utilizó su cuenta de Instagram, @AgusAlmendra para liquidar al 9 con una palabra muy especial para él. "Lealtad", es lo que Benedetto tiene tatuado en su cabeza, y con lo que lo atacó el mediocampista. Claro que, minutos después de la publicación se generó aún más revuelo por la situación que atraviesa el equipo que dirige Battaglia.

"En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene", rezaba la foto compartida por Almendra en contra del "Pipa". Una total muestra de descontento con sus declaraciones, ya que sintió que tanto él como el resto de los futbolistas del plantel no lo apoyaron en el momento que vivió en la práctica.

Almendra discutió con Battaglia y culpó al Consejo de Fútbol de Boca

Según trascendió por medio del periodista Martín Arévalo, hubo fuertes discusiones entre compañeros y con el propio técnico. En el medio no faltaron los insultos y un comentario durísimo de Almendra para con Battaglia. Esta situación marcó el futuro inmediato del mediocampista que no seguiría en la institución a raíz de sus dichos. Al parecer, Juan Román Riquelme, junto a sus compañeros del Consejo de Fútbol, apoyan al DT en este tema.

"Un compañero le pidió que corriera. Almendra le contestó y se putearon. Battaglia le dijo al volante que se fuera a su casa. Almendra le dijo 'Cerrá el orto que vos no sos el técnico, a vos te manejan'... Los referentes apoyan al DT. Ciclo terminado para Almendra. Busca club", escribió el mencionado periodista en su cuenta de Twitter, @Arevalo_Martin, minutos después del escándalo ocurrido en el entrenamiento de Boca Juniors.