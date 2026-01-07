Salud pública: La Rioja refuerza el llamado a completar los esquemas de vacunación en temporada de verano

En el marco de la emergencia sanitaria y ante la disminución de las coberturas de vacunación, el Ministerio de Salud de La Rioja instó a la población a revisar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunas. El objetivo es aprovechar la disponibilidad de los vacunatorios habilitados en todo el territorio durante el receso.

“Eso hace muy difícil alcanzar coberturas adecuadas, que es lo que nos viene sucediendo desde hace tiempo y que permitió que enfermedades como el sarampión, la varicela, la hepatitis o la tos convulsa estén reapareciendo”, expresó el médico del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de San Vicente, Salomón Danon, mientras se recordó la importancia de la población que no mantiene actualizados sus esquemas de vacunación.

Siguiendo esta línea, el profesional remarcó que este es un momento clave para retomar la vacunación y subrayó la importancia de aplicar la dosis en grupos de riesgo. “Hay muchas personas que estaban al día, pero en el último tiempo se olvidaron de vacunarse. Este es el momento justo, porque estamos atravesando una emergencia en salud y necesitamos que los chicos estén correctamente vacunados", detalló y exclamó: "Las personas embarazadas deben vacunarse para protegerse a sí mismas y al bebé que va a nacer, y los adultos mayores también deben hacerlo, porque son más propensos a padecer enfermedades que pueden tener complicaciones graves”.

La importancia de la vacunación

El pediatra destacó que si se mantienen las vacunas al día, muchas de estas patologías pueden volver a ser “situaciones casi olvidadas”, como ocurrió hace una década. “De lo contrario, seguimos lamentando enfermedades, internaciones e incluso fallecimientos por patologías que son totalmente evitables con un carné de vacunación que es gratuito, amplio y está disponible en todos los centros de salud de la provincia”, dijo el médico.

Cabe señalar que en Argentina las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas y obligatorias, y constituyen una herramienta fundamental para prevenir enfermedades como la hepatitis B, la varicela, la rubéola, el sarampión, el HPV, entre otras.

Horarios de vacunación

Vacunatorio Central: de 8 a 13 horas.

Vacunatorio Parque de la Ciudad: de lunes a viernes de 8 a 14 horas; fines de semana y feriados de 15 a 20 horas.

Centros de salud y hospitales: atienden en sus horarios habituales.

Las autoridades sanitarias volvieron a convocar a la comunidad a acercarse a los vacunatorios, revisar el carné y completar los esquemas de vacunación, como medida clave para la protección de la salud individual y comunitaria.