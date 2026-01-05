Con fondos propios, La Rioja refuerza la salud pública e invierte en un hospital clave

A través de las políticas que impulsa el gobierno de Ricardo Quintela para el desarrollo de la salud pública, un equipo técnico de la provincia de La Rioja supervisó los avances de la puesta en valor en el Hospital del Chañar.

A cargo del jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, se supervisó el desarrollo de la obra para su pronto funcionamiento pleno de los servicios de salud para la comunidad.

Recientemente, Rita de la Fuente, directora del nosocomio relató a Radio La Red-La Rioja que valoran que el gobierno cumpla la palabra de acercarse e iniciar las obras. Ya que el hospital tiene problemas graves de infraestructura, incluyendo el colapso de pozos negros, filtraciones constantes, techos que se llueven y grietas en distintas áreas, afectando zonas clave como la internación y el sector de rayos. Además relató que en mayo del año pasado se dio el hundimiento del patio principal.

Luna Corzo recorrió las obras con el intendente de Gral. Belgrano, Juan Urbano. Durante su visita destacó la firme decisión política del Gobernador Ricardo Quintela de no detener la obra pública esencial, incluso en contextos económicos adversos. "Aún con las complicaciones que todos conocemos a nivel nacional, entendemos que para nuestra gestión no es tiempo de excusas, sino de trabajar y estar presentes. En este caso, lo hacemos cumpliendo la palabra empeñada con la comunidad de Chañar".

La intervención en el centro sanitario responde a una planificación estratégica del Ministerio de Salud, cuya ejecución fue priorizada por el Ejecutivo provincial.

El Jefe de Gabinete ratificó que la salud pública sigue siendo un pilar innegociable de la provincia y de la gestión del gobernador Ricardo Quintela: "Donde hay una necesidad, hay una decisión de este Gobierno de dar una respuesta federal, cuidando a cada riojano en cada rincón de nuestra provincia".

Acerca del Hospital de El Chañar

Se trata de un hospital seccional público provincial que brinda atención sanitaria básica con internación simple en la localidad de Chañar, en el Departamento General Belgrano. Atendiendo las necesidades de la población local que, en su mayoría, está comprendida por trabajadores rurales. Pertenece a la red de instituciones sanitarias provinciales en la categoría de establecimientos hospitalarios de menor complejidad.

Ofrece atención general y de urgencia. Entre los servicios especializados con los que cuenta se encuentran: cardiología, ginecología avanzada, pediatría con internación avanzada y diagnóstico por imágenes complejas.