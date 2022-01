La mala noticia que recibió Boca sobre su situación con la Conmebol

La Conmebol tomó una decisión con respecto al reclamo de Boca para reducir sanciones y las noticias no son buenas para el "Xeneize".

Boca Juniors sufrió en octubre de 2021 una sanción a raíz de los hechos ocurridos meses antes en el duelo ante Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores en Brasil. El "Xeneize" presentó un escrito a Conmebol para que reduzcan las penalizaciones a jugadores y dirigentes que participaron del lamentable hecho. La entidad madre del fútbol sudamericano respondió y las noticias no son las mejores.

A su vez, las máximas autoridades del club de La Ribera, Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, no se guardaron nada a la hora de opinar sobre la eliminación del equipo. Sus dichos sin dudas influyeron en la decisión final de la Confederación Sudamericana de Fútbol que no dio el brazo a torcer con sus medidas y mantuvo las sanciones. Boca se verá más que perjudicado en el inicio del certamen continental en 2022, ya que no contará con varios futbolistas.

"La Comisión de Apelaciones de la Conmebol resuelve: 1° RECHAZAR el recurso de apelación presentado por el Club Atlético Boca Juniors en representación de los señores Raúl Alfredo Cascini, Marcelo Alejandro Delgado, Leandro Daniel Somoza, Fernando Gustavo Gayoso, Diego Hernán González, Sebastián Villa Cano, Cristian David Pavóm, Javier Hernán García, Carlos Roberto Izquierdoz y Faustino Marcos Rojo en fecha 3 de diciembre de 2021 contra la Decisión dictada por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL en fecha 8 de octubre de 2021, y notificados sus fundamentos en fecha 26 de noviembre de 2021, en el marco del expediente disciplinario CL-O-76-21", escribieron en el primer punto del comunicado.

Boca todavía tiene una posibilidad más para intentar la anulación de estas sanciones, según el punto 4 del comunicado. "Contra esta decisión cabe recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD), conforme al Art. 57 del Código Disciplinario de la CONMEBOL en el plazo de veintiún días corridos a partir del día siguiente a la notificación de los fundamentos de la presente decisión, debiendo cumplir con las formalidades y elementos establecidos por el TAD.

La durísima sanción de Conmebol contra Boca

- RAÚL CASCINI: prohibición de entrar a estadios en competiciones organizadas por la CONMEBOL por un periodo de 24 (veinticuatro) meses y una multa de 30.000 dólares.

- MARCELO DELGADO: prohibición de entrar a estadios en competiciones organizadas por la CONMEBOL por un periodo de 24 (veinticuatro) meses y una multa de 30.000 dólares.

- LEANDRO SOMOZA: prohibición de entrar a estadios en competiciones organizadas por la CONMEBOL por seis partidos y una multa de 30.000 dólares.

- FERNANDO GAYOOSO: prohibición de entrar a estadios en competiciones organizadas por la CONMEBOL por tres partidos y una multa de 15.000 dólares.

- DIEGO GONZÁLEZ: suspensión por tres partidos y una multa de 15.000 dólares.

- SEBASTIÁN VILLA: suspensión por seis partidos y una multa de 30.000 dólares.

- CRISTIAN PAVÓN: suspensión por seis partidos y y una multa de 30.000 dólares.

- JAVIER GARCÍA: suspensión por dos partidos y y una multa de 10.000 dólares.

- CARLOS IZQUIERDOZ: suspensión por cuatro partidos y una multa de 20.000 dólares.

- MARCOS ROJO: suspensión por cinco partidos y una multa de 25.000 dólares.