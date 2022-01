Alarma en Boca: Juan Román Riquelme dio positivo de Covid-19

Juan Román Riquelme dio positivo de Covid-19 y preocupó a todo Boca Juniors.

Se encendieron todas las alarmas en Boca Juniors. Este viernes 28 de enero por la mañana, Juan Román Riquelme dio positivo de Covid-19 tras realizarse el PCR correspondiente. El vicepresidente del elenco "Xeneize" es asintomático y se encuentra en buenas condiciones de salud. Hasta el momento, desde el club de La Ribera no dieron más detalles acerca de la situación, pero esperan que esto no afecte a ningún futbolista del plantel.

Varios jugadores del fútbol argentino contrajeron el virus y ya se recuperaron. A partir del 3 de enero, cuando comenzó la pretemporada, Boca no fue la excepción en los casos de Covid-19 del fútbol argentino. Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Gastón Ávila, Carlos Zambrano, Alan Varela, Rodrigo Montes, Cristian Pavón, Eduardo Salvio, Luis Vázquez, Diego González, Juan Ramírez, Agustín Almendra y Mariano Herrón fueron los afectados hasta ahora.

Según informaron varias fuentes, el encargado del Consejo de Fútbol de Boca contrajo Covid y ya se encuentra aislado en su domicilio. Estará una semana sin concurrir al club y luego volverá a sus tareas habituales en la dirigencia. La buena noticia es que no tiene síntomas, pero eso no significa que no contagie, por lo que tanto los futbolistas del plantel, como sus compañeros directivos estarán alertas a los resultados de sus análisis.

"Confirmamos esta mañana que Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca y cabeza del Consejo de Fútbol ha dado positivo, está aislado, asintomático así que bueno, tendrá que pasar seguramente estos días para superar el período de contagio y después retomar sus funciones de manera normal", aseguraron en TyC Sports minutos después de conocerse la noticia sobre el directivo de la institución.

