Internas en ESPN: Morena Beltrán y el Pollo Vignolo, ¿peleados?

Las internas en ESPN arden tras el partido de fútbol que jugaron en F90. ¿El "Pollo" Vignolo y Morena Beltrán están peleados?

Los rumores acerca de las internas en ESPN F90 crecieron después del partido de fútbol que protagonizaron los periodistas del canal de televisión y algunos exjugadores en el predio de la AFA en Ezeiza. En esta oportunidad, los protagonistas del distanciamiento serían Sebastián "El Pollo" Vignolo y Morena Beltrán.

Luego del encuentro que celebraron en la señal deportiva de cable para divertirse y pasarla bien de cara al final de 2021, fue Flavio Azzaro el que reveló a través de un video en su cuenta oficial de YouTube algunas situaciones incómodas en el interior del medio que pertenece a Disney.

Pollo Vignolo vs. Morena Beltrán en ESPN: "No la querían invitar"

Luego del partido de fútbol en F90 en el predio de la AFA en Ezeiza, Azzaro posteó su reacción al mismo. Allí, destrozó a casi todos los protagonistas pero además aportó una primicia al respecto: la joven periodista estuvo a punto de no formar parte del juego.

Mientras en el resumen del propio ESPN mostraron las habituales formaciones de los equipos en la previa al cotejo, la cámara enfocó a "More", por lo cual Flavio no dudó. En ese instante, lanzó de manera contundente: "A Morena Beltrán, que claramente no la querían invitar... Se la tienen que bancar, pero no querian. Yo lo sé, lo averigüé, no querían invitarla".

El comentario del panelista de Polémica en el Bar (América TV) y presentador de Crónica TV fue lapidario. Además, coincidió con algo que dijo en plena transmisión del partido Diego "Chavo" Fucks, que comentó el mismo para la cadena estadounidense. "Ahí está Morena Beltrán, que va a jugar... Había dudas, pero no hay ninguna", aseguró quien hizo dupla con Juan Manuel "El Bambino" Pons como los encargados de llevar adelante la emisión.

Morena Beltrán y su pase al "Ogro" Fabbiani que fue furor en las redes sociales

Más allá de que la comunicadora no jugó demasiado en el encuentro, lo que más se destacó fue su asistencia de zurda de lujo para el exfutbolista de River, que quedó mano a mano dentro del área con Gastón "El Gato" Sessa, pero el exarquero le tapó muy bien lo que hubiera sido un golazo.

Casi al instante, las redes sociales estallaron con los memes por la habilidad de ella y escribieron algunos mensajes como: "La mujer definitiva", "no es menos que (Jorman) Campuzano cuando agarra la pelota", "¿cuánto sale esa Morena Beltrán?" y "a lo Román (Riquelme)".