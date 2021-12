Ruggeri se peleó con el Pollo Vignolo en vivo: "Boludo"

Oscar Ruggeri volvió a cruzar con todo a Sebastián "Pollo" Vignolo después de que el conductor de F90 desestimara un consejo suyo.

Sebastián "Pollo" Vignolo contó un problema de su vida personal al aire y les pidió a sus compañeros de ESPN que le dieran consejos pero al escuchar la solución que le ofreció Oscar Ruggeri, la desestimó. "¿Por qué no hacés caso?", cruzó el exfutbolista al conductor, ofuscado por cómo desecharon su opinión sobre el tema, pese a que sufrió un problema similar al que contó Vignolo.

Oscar Ruggeri siempre fue un defensor temperamental, de pierna fuerte y con un estilo férreo, típico de los centrales antiguos. Pero así como era en la cancha también se creó un personaje del mismo estilo en ESPN, donde desde hace años acompaña al Pollo Vignolo en sus programas. Por eso es que suelen hacerse virales los enojos y cruces que Ruggeri acostumbra a mantener tanto con sus compañeros de ciclo como también con algunos invitados, como ocurrió recientemente con Ricardo Lavolpe.

"Se me rompió el parabrisas de mi vehículo negro. Una piedrita", comenzó contando Vignolo este lunes en F90 (ESPN). Sin embargo, ese no era el problema que motivó el enojo de Ruggeri, sino que el conductor contó que fue a cambiar el parabrisas porque se le había hecho una rajadura. "Para cambiarte el parabrisas, tienen que sacarte el telepeaje. ¿Qué hago? No tengo más calcomanías. Me quedó limpio. ¿A dónde voy?", expuso el Pollo lo que le sucedió, pidiéndole a sus compañeros que lo aconsejaran.

Además, también reveló la incomodidad que le genera que los demás automovilistas deban esperar por su culpa: "No hay nada peor que el de atrás que te apura. Yo me pongo gorra y anteojos para que no me reconozcan. Me da vergüenza cuando te quedás ahí trabado y atrás dicen: que boludo, dale". Con su histrionismo de siempre, Oscar Ruggeri le contó a Vignolo que había sufrido un problema similar y le develó una solución.

La sugerencia de Ruggeri al Pollo Vignolo

"Estos no saben nada, Pollo. Pasá, te toman la patente porque ya estás en el sistema. Estuve como dos meses con el papelito guardado en la guantera. Pasá despacito que te toman la patente. Dos meses estuve así. Saqué el papelito y lo pegué en el otro parabrisas", transmitió el exfutbolista su propia experiencia. Marcelo Sottile confirmó que lo que decía el Cabezón era cierto, según lo que se podía leer en la web oficial de la empresa. La incredulidad de Vignolo hizo explotar a Ruggeri, que lo cruzó con enojo.

"Dale, boludo, te voy a empezar a putear. Dos meses hace que la estoy pasando así. Cabeza de elefante. No sean porfiados. Todavía me seguís mirando y dudas. Eso me da bronca. ¿Por que no haces caso?", lo enfrentó Ruggeri al conductor, que no sabía qué responder. Para apaciguar la furia de su compañero, Vignolo aseguró que tomaría su consejo.