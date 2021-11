Burruchaga destrozó al Pollo Vignolo por ESPN F-90: "La miseria de las personas"

Jorge Burruchaga no se guardó nada y destrozó al "Pollo" Sebastián Vignolo por una decisión que tomó en su programa en ESPN..

La presencia de Ricardo La Volpe en el programa de Sebastián Vignolo todavía da que hablar en el mundo deportivo. Empezando por Oscar Ruggeri, a los campeones del mundo en México 1986 no les gustó para nada lo que el extécnico de la selección "Azteca" dijo sobre Diego Armando Maradona y Carlos Bilardo. Ahora quien apuntó contra él fue Jorge Burruchaga quien además disparó contra el "Pollo" por invitarlo a ESPN F90.

El exjugador de Independiente fue fundamental en aquel Mundial ya que convirtió uno de los goles más importantes para que la "Albiceleste" se consagre campeona. Recibió el brillante pase de "Pelusa" y definió ante la salida del arquero de Alemania para poner el 3 a 2 con el que el equipo del "Doctor" levantaría su segundo trofeo. Tiene los motivos suficientes para hacer su descargo correspondiente sobre este tema que generó mucho revuelo.

"Ya sabemos lo que es La Volpe, toda la vida fue un charlatán. Le gusta decir las pelotudeces que dice. Ni lo vi pero me enteré, que hable de él y de su vida, que no se meta en la vida de los demás", declaró "Burru" en una entrevista con Walter Safarian en el ciclo radial Puro Fútbol, emitido en FM Late 93.1.

Sin embargo, el enojo del extécnico de Arsenal, Independiente, Defensa y Justicia, Sarmiento de Junín, entre otros no sólo fue con el "Bigotón". También disparó contra el conductor de ESPN F90 por llevarlo al programa sabiendo que era factible que declarara como declaró: "La pelotudez más grande es llevarlo a La Volpe a ese programa. Muestra la miseria de las personas, tira ahora cosas que pasaron hace 35 años", afirmó.

El picante cruce en el programa de Vignolo

"Hay códigos. Los mismos códigos que a ustedes nos lo dejaban salir y Maradona salía todos los días. Te voy a decir cómo estaban", afirmó La Volpe y se colocó el barbijo en los ojos como señal de que el plantel "Albiceleste" en el 86 ignoraba la situación. Ruggeri salió al cruce: "Yo no lo vi nunca. Vos tenés claro todo y recién hablaste de códigos. El que no tiene códigos sos vos. Me extraña porque tenés 70 años y lo decís ahora que Diego no está vivo", respondió.

El exarquero campeón en Argentina 1978 aseguró: "Una cosa es que no pueda ir a comer. Como todos, sí salía", y esto enfureció más al panelista: "No la quieras arreglar ahora. Por que vos no dijiste que salía a comer. Dijiste que nosotros nos tapábamos los ojos". Me extraña de vos, porque si Diego estaría vivo ya te estaría contestando. Yo sé como fue ese Mundial".