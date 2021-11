Ruggeri se la pudrió a La Volpe en el programa de Vignolo: "Nunca ganaste nada"

Terrible cruce en plena charla de fútbol entre Oscar Ruggeri y Ricardo La Volpe quien estuvo como invitado en el programa ESPN F90.

Se armó debate en ESPN F90. Ricardo La Volpe estuvo como invitado en el programa que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo y se sacó chispas con Oscar Ruggeri. Luego de exponer su postura con respecto al presente del colombiano Edwin Cardona en Boca y también de la etapa de Juan Román Riquelme como jugador, el extécnico del "Xeneize" le mencionó al "Cabezón" algo sobre Diego Maradona que encendió la mecha.

En la memoria de los boquenses quedó aquel torneo que su equipo perdió ante Estudiantes de La Plata en 2006. Faltaban pocas fechas para el cierre y si sacaban al menos un punto se consagraban campeones. Esto no sucedió y posteriormente cayeron en la final con el "Pincha". El por entonces DT quedó en el ojo de la tormenta y este tema fue uno de los que le recriminó el exdefensor campeón del Mundo en México 1986.

"Hay códigos. Los mismos códigos que a ustedes nos lo dejaban salir y Maradona salía todos los días. Te voy a decir cómo estaban", afirmó La Volpe y se colocó el barbijo en los ojos como señal de que el plantel "Albiceleste" en el 86 ignoraba la situación. Ruggeri salió al cruce: "Yo no lo vi nunca. Vos tenés claro todo y recién hablaste de códigos. El que no tiene códigos sos vos. Me extraña porque tenés 70 años y lo decís ahora que Diego no está vivo", respondió.

El exarquero campeón en Argentina 1978 aseguró: "Una cosa es que no pueda ir a comer. Como todos, sí salía", y esto enfureció más al panelista: "No la quieras arreglar ahora. Por que vos no dijiste que salía a comer. Dijiste que nosotros nos tapábamos los ojos". Me extraña de vos, porque si Diego estaría vivo ya te estaría contestando. Yo sé como fue ese Mundial".

Luego de acusar a Ruggeri de no saber nada de fútbol por las cosas que decía, el exdefensor lo picanteó con el torneo que perdió dirigiendo al "Xeneize": "Vos sos el fenómeno que viniste a llevarte el mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca tres partidos que lo dirigía mi nene de 4 años así sentado sin tocar nada. Un punto tenía que sacar Boca, no hiciste nada y te venís a hacer el fenómeno".

La Volpe le contestó: "Ese punto que me faltó significa que hice un montón de puntos para llegar hasta ahí. Fui un fenómeno" y nuevamente el "Cabezón" lo cruzó: "Fuiste un fenómeno ese campeonato, saliste segundo. Mirá lo que sos, que saliste con corbata roja en cancha de Boca. El premio al boludo del día. La Volpe dejate de joder. ¿Con qué fundamentos hablas si nunca ganaste nada?", culminó.