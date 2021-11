El mal momento que vivió el Pollo Vignolo: "Me atacaron"

El Pollo Vignolo enfrentó a sus compañeros por el desempeño de la Selección argentina y se quejó de cómo lo criticaron sin piedad.

Sebastián "Pollo" Vignolo defendió el desempeño de la Selección argentina ante Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas y sus compañeros de ESPN no se lo perdonaron. "Me parece muy fuerte que me atacaron de entrada", le reprochó el conductor a sus panelistas solo unos minutos después de que comenzara el debate sobre si Argentina había merecido o no ganar en su presentación del viernes.

En un partido muy complicado, Argentina le ganó 1-0 a Uruguay en Montevideo con gol de Ángel di María y se acomodó en la tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas, que ya tienen a Brasil como el primer clasificado para Qatar 2022. El conjunto uruguayo presionó al equipo de Scaloni durante todo el partido, lo tuvo contra las cuerdas en varios segmentos del encuentro y no le dejó casi crear situaciones de gol. La genialidad de Di María, la firmeza de Emiliano "Dibu" Martínez y Cuti Romero, y la falta de puntería uruguaya hicieron que el resultado terminara beneficiando al conjunto nacional.

"A mí me da la sensación que veo a Argentina y no corre peligro. ‘Mirá que Uruguay le pateó tantas veces al arco’. Con Dibu Martínez le podés patear tranquilamente y no pasa nada", comenzó opinando el Pollo Vignolo en el inicio de Equipo F, apenas terminado el partido. Rápidamente se escucharon las voces de sus panelistas, que no estaban de acuerdo con lo expuesto por el conductor y restándole mérito al desempeño del conjunto de Scaloni. "¿Vos decís que mereció perder?", le preguntó directamente Vignolo al Chavo Fucks, ofuscado.

"A mí no me gusta hablar de merecer, Uruguay se perdió un montón de goles", replicó el Chavo, con lo que coincidieron varios de sus compañeros. "¿Que Argentina no mereció ganar? No estoy de acuerdo", insistió Vignolo. Daniel Arcucci se metió en la discusión: "¿En serio, Sebastián?". En ese momento, todos los panelistas dieron su opinión, sumándose al debate y desestimando la apreciación del conductor.

"A mí me parece muy fuerte que me atacaron de entrada", se quejó el Pollo Vignolo ante las opiniones contrarias de sus colegas. El conductor no podía entender cómo podía ser el único que pensara de esa manera. Por supuesto, las redes sociales se hicieron eco de este intercambio y criticaron a Vignolo por haber subido recién ahora a la "Scaloneta", después de haber sido muy crítico en el comienzo del ciclo de Lionel Scaloni al frente del seleccionado nacional.

¿Qué tiene que pasar para que Argentina se clasifique a Qatar en esta doble fecha?

La Albiceleste necesita sacar, al menos, cuatro puntos en ambos partidos y que se den algunos resultados. Mientras que si solo consigue tres, deberá esperar al próximo año. Con las tres unidades conseguidas en Montevideo, puede asegurarse el lugar empatando vs. Brasil y además debe esperar que Chile sume menos de cuatro puntos en sus partidos contra Paraguay (ganó) y Ecuador y también que Colombia y Uruguay pierdan sus dos partidos (ambos cayeron en el primero). La Celeste después de jugar contra el seleccionado argentino visitará a Bolivia, por su parte Colombia se medirá contra Paraguay.