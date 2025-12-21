Eduardo Domínguez habló de su futuro en Estudiantes ante el interés de Boca: "El año que viene"

Eduardo Domínguez se refirió por primera vez al supuesto interés de Boca.

Eduardo Domínguez, el entrenador de Estudiantes de La Plata, se refirió a su futuro ante el supuesto interés de Boca Juniors por contratarlo. El director técnico de 47 años, uno de los mejores en la última década en el fútbol argentino, siempre aparece en la órbita del "Xeneize" cuando su DT no está consolidado, como sucede en la actualidad con Claudio Úbeda. La caída del cuadro del "Sifón" en la semifinal ante Racing en La Bombonera, además de la polémica salida de Exequiel "Chango" Zeballos, complicó el panorama para el exayudante de campo de Miguel Ángel Russo.

Consultado al respecto del posible 2026 en San Nicolás, luego de haber derrotado a Platense por 2-1 en el Trofeo de Campeones, el "Barba" fue contundente. Si bien jamás mencionó al elenco de La Ribera, habló de su propio porvenir profesional y dejó en claro que charlará con los directivos para definir los pasos a seguir.

Eduardo Domínguez se refirió a su futuro en Estudiantes, ante los rumores de Boca: "Esperamos"

"Ole le, ola la, el Barba es del Pincha, del Pincha no se va", ovacionaron los hinchas a su entrenador después de la premiación y el trofeo. En ese momento, el DT mencionó directamente al Director Deportivo de la institución platense: "Les agradezco de todo corazón, pero depende de Marcos (Angeleri), no de mí". "Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos, muchas gracias a la dirigencia", insistió quien también se coronó al mando de Colón de Santa Fe. Y remató con una frase que insinúa que puede continuar en el "León" en vez de marcharse a La Ribera: "Esperamos ser mejores el año que viene...".

Qué dijo Juan Sebastián Verón sobre el futuro de Domínguez

El Presidente y máximo ídolo histórico de Estudiantes de La Plata manifestó en TyC Sports: "No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar. Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. Queremos abordarlo de una forma". "En el crecimiento todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza", concluyó luego de haber derrotado a Racing por penales en la final del Torneo Clausura 2025.

