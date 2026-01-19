Cómo es el auto de Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026: así es el A526 y sus características

Alpine presenta nuevo modelo en este 2026.

El corredor pilarense Franco Colapinto se prepara para afrontar este 2026 lo que será su primera temporada desde la primera fecha y como piloto titular de un equipo. Lo hará a bordo de la monoplaza de un Alpine, escudería francesa que se hizo el año pasado de sus servicios. Y aquellos primeros meses en el equipo no fueron para nada sencillos para el argentino, que tuvo que esperar los errores del australiano Jack Doohan para que le dieran la posibilidad de correr, y después ser paciente con un auto que fue el peor de toda la parrilla.

"Colapa" tendrá un nuevo diseño para este año, donde compartirá equipo con Pierre Gasly, piloto francés con el que también compartió escudería el año pasado Alpine. Será un campeonato histórico para Latinoamérica, ya que la región volverá a contar después de mucho tiempo con tres corredores. Serán, además de Colapinto, Gabriel Bortoletto con Audi (antes Sauber) y Sergio "Checo" Pérez, quien vuelve a la F1 a bordo de un Cadillac.

Cuándo es el lanzamiento del nuevo auto de Franco Colapinto para la Fórmula 1

El lanzamiento del monoplaza de Alpine tendrá su presentación en la última semana de enero. El evento contará con la presencia de figuras clave del equipo, como los pilotos del equipo, además del liderazgo estratégico a cargo de Flavio Briatore y Steve Nielsen. En la primera semana de este mes, Alpine compartió en redes sociales el encendido del nuevo motor Mercedes que utilizará el A526, una etapa tanto simbólica como esencial para validar la integración y funcionamiento de los sistemas.

Franco Colapinto espera la presenrtación del nuevo Alpine.

El team francés contará, por primera vez, a Mercedes como proveedor. "Mercedes tiene una larga historia en la F1. La última vez que hubo un gran cambio reglamentario lo hizo muy bien. Eso no significa que sea una garantía de que vaya a ser exactamente igual, porque en aquel momento se pasó de motores atmosféricos a turbo híbridos, con MGU-K y MGU-H. Fue un cambio enorme. Este no es un cambio tan grande, porque ya tenemos turbo híbridos. Ya contamos con un MGU-K o algo por el estilo", analizó Steve Nielsen, director deportivo de Alpine.

Qué cambios tiene el nuevo auto de Franco Colapinto

Alpine logró que el A526 alcance el peso mínimo de 768 kilos, uno de los principales objetivos. Menor peso, mayor velocidad. Este avance implica una reducción de 30 kilos, dentro de la nueva reglamentación de la FIA. Colapinto ya tuvo su primer encuentro en Enstone con el simulador de Alpine, algo que celebró a través de sus redes sociales. "¡Día 1, vamos!", expresó el corredor pilarense, entusiasmado con lo que se viene.

Del 26 al 30 de enero se realizarán los ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, mientras que en febrero harán lo propio en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20. Los autos en general presentan como cambio que tienen un motor de combustión V6 turbo y 50% sistema eléctrico, con combustible 100% sostenible, dentro del objetivo de reducir la emisión de huellas de carbono. También los alerones traseros y delanteros serán movibles.