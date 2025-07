El argentino todavía no tiene asegurada su permanencia en la F1.

Franco Colapinto volvió a la Fórmula 1 para el GP de Ímola como el reemplazante de un Jack Doohan que no había logrado demostrar que estaba listo para dar el salto a la máxima categoría. La esperanza de Flavio Briatore era llegar a sumar con sus dos pilotos, pero el pilarense tampoco ha logrado mostrarse a la altura de las circunstancias, con un rendimiento por debajo de lo esperado, aunque es cierto que gran parte de esto se relaciona con los problemas del monoplaza.

Si bien el A525 tiene muchos inconvenientes que resolver, la falta de puntos del piloto argentino lo puso en el ojo de la tormenta e incluso algunos medios se aventuraron a afirmar que tenía los días contados en la máxima categoría. Ahora bien, aunque Alpine haya confirmado que Colapinto completará la temporada, se desconoce qué sucederá en 2026, año en que la escudería francesa tiene varias opciones para reemplazarlo.

Uno de ellos es Mick Schumacher, quien compitió en la F1 entre 2021 y 2022 en Haas y luego fue desplazado por falta de rendimiento, pro lo que pasó primero a Mercedes como piloto de reserva y, para 2024, se sumó a Alpine. Claro que el piloto alemán no está en el equipo de F1, sino en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, aunque con el latente deseo de volver un día a la competencia que vio a su padre consagrarse en siete oportunidades.

El hecho de estar en la escudería francesa en Hypercar ya lo posiciona como una alternativa para la Fórmula 1, aunque la falta de oportunidades hizo que busque su regreso por otra vía. Tal es así que en una reciente entrevista con Motorsport confirmó que se encuentra en conversaciones con Cadillac, la nueva escudería que debutará en la F1 en 2026 y que todavía no ha definido a la dupla que la representará en las pistas.

“Sí, me han llamado, las conversaciones están en curso. La comunicación ha sido muy positiva hasta ahora y ya han contratado a un número fantástico de personas”, contó el hijo de Michael Schumacher. En caso de concretarse el regreso del germano en la escudería estadounidense, Alpine tendría una opción menos para reemplazar a Colapinto, que necesita comenzar a sumar puntos en el campeonato para asegurar su continuidad.

Mick ha mostrado un buen rendimiento en el WEC.

El rival interno que busca el asiento de Franco

La semana pasada no hubo acción en la Fórmula 1, pero Alpine estuvo presente en el Festival de la Velocidad de Goodwood, donde Paul Aron manifestó su deseo de debutar en la máxima categoría en 2026. “Mi objetivo este año es simple. Quiero conseguir un asiento a tiempo completo, y no tengo apuro. No lo necesito este año, pero lo quiero, a más tardar, para el próximo”, afirmó el estonio en diálogo con Planet F1, con un claro aviso de sus intenciones de ocupar el asiento de Franco Colapinto.